Hauptversammlung der IVU AG in Berlin

Berlin, 1. Juni 2017 – Die diesjährige Hauptversammlung der IVU Traffic Technologies AG bestätigt die Weichenstellungen im Geschäftsjahr 2016. Angesichts guter Quartalszahlen bekräftigten Vorstand und Aufsichtsrat ihren optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr. Die Aktionäre unterstrichen ihr Vertrauen in den Kurs des Berliner IT-Spezialisten für den öffentlichen Verkehr und entlasteten die Unternehmensführung mit großer Mehrheit.Im ersten Quartal des Jahres überzeugte die IVU mit im Vorjahresvergleich deutlich stärkeren Zahlen. Während der Umsatz um 19 % auf 11.572 T€ (2016: 9.761 T€) stieg, verbesserte sich das Rohergebnis um 21 % auf 8.945 T€ (2016: 7.387 T€). Auch der sehr gute Auftragsbestand erfüllt die Erwartungen und deckt schon jetzt einen erheblichen Teil des geplanten Jahresumsatzes ab. Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr konnten entsprechend bestätigt werden.Matthias Rust, der dem IVU-Vorstand seit vergangenem November angehört, betonte die gute Marktposition der IVU: „Wir haben starke Produkte und registrieren weiter eine große Nachfrage am Markt. In den vergangenen Monaten haben wir uns vor allem mit IVU.rail einige Chancen erarbeitet, die im laufenden Jahr zu Auftragseingängen führen sollten.“„Wir sind aus den Erfahrungen des letzten Jahres gestärkt hervorgegangen“, erklärt Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender der IVU. „Alle Sondereffekte sind bereinigt und wir haben die notwendigen Schritte unternommen, um Risiken frühzeitig einzudämmen. Jetzt richten wir den Blick nach vorne und konzentrieren uns darauf, unsere Marktpräsenz in unseren Kernmärkten weiter auszubauen.“



Bildinformation: Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender der IVU Traffic Technologies AG, berichtet bei der Hauptversammlung 2017 über die Entwicklung des Unternehmens (Bild: IVU)