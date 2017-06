Immobilien aus der Vogelperspektive

(fair-NEWS) Soll eine Immobilie verkauft werden, ist es wichtig diese den Interessenten ansprechend zu präsentieren. Neben bewährten Methoden wie einer Immobilienanzeige oder dem klassischen Expose eröffnet die Technik heute zusätzliche Möglichkeiten für eine Vermarktung. Sieger & Sieger Immobilien aus Troisdorf setzt daher auf spektakuläre Luftaufnahmen und ein virtuelles Besichtigungserlebnis.



"Wir halten immer den Blick für Neues offen und ergänzen darum die Maßnahmenvielfalt, die wir für den Verkauf einer Immobilie nutzen, mit innovativen Techniklösungen", erklärt Stefan Sieger, Geschäftsführer des Troisdorfer Immobilienunternehmens Sieger & Sieger Immobilien. "Eine Drohne, die über eine Immobilie und das dazugehörige Grundstück fliegt, liefert uns beeindruckende Bilder mit hohem Informationsgehalt."



Die professionellen Drohnen sind mit einer leistungsstarken Kamera ausgestattet und können hochauflösende Luftaufnahmen des Objekts und der umliegenden Bebauung als Foto oder Video anfertigen. "Die Außenaufnahmen aus der Vogelperspektive werten das sonst sehr statische Expose deutlich auf", weiß der Experte. "Unsere Erfahrung zeigt, dass dadurch die Vermarktungszeit verkürzt und ein höherer Kaufpreis erzielt werden kann."



In Kombination mit 360°-Rundgängen, die virtuell durch die Räumlichkeiten einer Immobilie führen, können sich potentielle Käufer jederzeit bereits von zuhause aus einen umfassenden Überblick verschaffen und ihr Kaufinteresse prüfen. "Dadurch ersparen sich alle Beteiligten wertvolle Zeit, die nicht für unnötige Besichtigungstermine verschwendet wird und somit sinnvoller genutzt werden kann", so Stefan Sieger.



Die Immobilienexperten von Sieger & Sieger Immobilien übernehmen auf Wunsch alle relevanten Aufgaben, die bei einem Immobilienverkauf anfallen und tragen damit erheblich zur Entlastung von Eigentümern bei. Neben der Vorbereitung des Verkaufs, die auch die Bild- und Videoaufnahmen umfasst, ermitteln die Immobilienprofis professionell den Wert, erarbeiten eine maßgeschneiderte Vermarktungsstrategie und übernehmen das Interessentenmanagement. So begleiten sie Verkäufer bis der passende Käufer gefunden und der Vertrag unter Dach und Fach ist. Und auch danach steht das Team von Sieger & Sieger Immobilien für die Fragen und Anliegen ihrer Kunden zur Verfügung.



