Autonomes Fahren, eMobility und virtuelle Absicherung: in-tech auf Automotive-Fachmessen vertreten

Garching, im Juni 2017 – von Digitalisierung, Automatisiertem Fahren über Connectivity bis hin zu Software und Elektromobilität – auch in diesem Jahr präsentiert in-tech sein Know-how auf den Automotive-Fachmessen und –kongressen. Das Engineering-Unternehmen ist sowohl auf dem Automobil Elektronik Kongress in Ludwigsburg vom 27. bis 28. Juni am Stand 6/7 als auch auf der ConCarExpo am 5. und 6. Juli in Berlin am Stand 42 vertreten. „Mit einer 15-jährigen Expertise in der Entwicklung und Integration von Fahrzeugelektronik freuen wir uns auf regen Austausch mit anderen Experten zum Thema Mobilität der Zukunft. Für uns ist es zudem wichtig zu erörtern, welche Herausforderungen wir zu bewältigen haben, um neue technologische Infrastrukturen für Automobile der Zukunft zu etablieren“, erklärt in-tech-Geschäftsführer Christian Wagner, der in Ludwigsburg selbst vor Ort sein wird.Am 27. und 28. Juni 2017 findet der mittlerweile 21. Internationale Fachkongress „Fortschritte in der Automobil-Elektronik“ statt. Der Kongress in Ludwigsburg hat sich zum Branchentreff für E/E-Entscheider von Herstellern, Zulieferern und Dienstleistern der Automobilindustrie entwickelt. Schwerpunkte in diesem Jahr sind über 20 Vorträge, und davon sieben Keynotes, zu den Themen: Megatrends der Automobil- und Zulieferindustrie, Automatisiertes Fahren, Connectivity, Digitalisierung, Software und Elektromobilität. „Die Kongress-Themen sind ein Kernpunkt unseres Know-hows, welches wir in diversen Projekten einsetzen. Denn speziell im Bereich der Softwareentwicklung übernehmen wir sämtliche Schritte vom Konzept bis hin zur Implementierung. Dies bedeutet, dass in-tech über den gesamten Entwicklungsprozess von der Definition der Anforderungen, der Gestaltung der Softwarearchitektur, der Auswahl der erforderlichen Technologiebausteine und Sicherheitsmechanismen über die transparente Realisierung unterstützt. Dem intensiven Wissenstransfer sehen wir mit Freude entgegen“, resümiert Wagner.Die ConCarExpo 2017 öffnet im Juli zum zweiten Mal ihre Tore für die Connected Car Community. Kernthema ist das vernetzte Fahrzeug und die Technologien Car2Car, Car2X und Car2mobile. in-tech wird dort speziell Entwicklungen und Produkte zu den Themen „Intelligente Absicherung“ und „Systemarchitektur und Software-Entwicklung“ vorstellen. Albert Habermann, Leiter des Center of Innovation bei in-tech referiert zudem im Rahmen eines Vortrags über innovative Technologien für das Auto der Zukunft. Der Fokus liegt auf den Themen eMobility und Autonomes Fahren. Der Vortrag geht anhand konkreter Beispiele auf den Zusammenhang zwischen technischen Innovationen und neuer Business- und Zusammenarbeitsmodelle (intern und extern) ein.



