Überdachungsystem von GREENsystems Stadtmobiliar

Überdachungen im Außenbereich sind für jedes Unternehmen oder für jede öffentliche Einrichtung ein gutes Mittel, um Mensch und Material vor Wind und Wetter zu schützen, ohne dabei große Bauvorhaben in Angriff nehmen zu müssen. Die Überdachungssysteme gelten als Multitalente, da sie unzählige Vorteile bieten: Vielfalt und Flexibilität in der Planung, hohes Maß an Sicherheit, standfeste Fundament- und Bodenverankerung, individuelle Ausstattung, formschöne Konstruktion und Designs, modernes Design durch die Verbindung von Glas und Stahl, optische Akzente und zahlreiche Einsatzbereiche. Im Onlineshop für Fahrradständer -und Fahrradabstellanlagen von GREENsystems Stadtmobiliar gibt es eine große Auswahl solcher Überdachungen. Ein Blick auf den <a href="https://www.greensystems-stadtmobiliar.de/ueberdachungen">Onlineshop für Überdachungen von GREENsystems Stadtmobiliar</a> lohnt sich für jeden, der eine Überdachung plant, die unterschiedlichen Anforderungen entsprechen muss.Überdachungen und Überdachungssysteme sind heutzutage nicht mehr nur praktische Abstellmöglichkeit, sie sind bieten nunmehr ungeahnte Möglichkeiten: Aufgrund der modularen Bauweise können sie zu universellen System ausgebaut werden und fügen sich dennoch mit ihrem klassischen Design formschön in ihre Umgebung ein. Des Weiteren bieten die im Onlineshop für Fahrradständer angebotenen Überdachungen noch unzählige weitere Vorteile. So sind die multifunktional und können für unzählige Einsatzbereiche genutzt werden. Zum einen können Sie als Abstellmöglichkeit für Fahrräder genutzt werden. In Kombination mit entsprechenden Fahrradständern können die Überdachungen zu optimalen Fahrradparkplätzen umfunktioniert werden. Gerade jene Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen, Turnhallen oder Kultureinrichtungen, die einen besonders hohen Bedarf an Fahrradparkplätzen haben, profitieren von solchen Überdachungen mit integrierten Abstellplätzen für Fahrräder. Damit werden wahllos abgestellte Räder und das daraus resultierende Chaos oder auch Kosten, die aus der Beseitigung von Schäden entstehen, vermieden. Im Rahmen des Nicht-Raucherschutz-Gesetzes, welches in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern einen sehr hohen Stellenwert in der Umsetzung einnimmt, kann auch eine Überdachung auch als Raucherunterstand genutzt werden. Überdachungen können darüber hinaus als Lagerort für Materialien dienen oder auch als Unterstand für Mülltonnen.Alle Überdachungen und Unterstände sind extrem wetterfest und halten jedem Wetter stand. Durch eine dauerhafte Feuerverzinkung sind die angebotenen Überdachungen korrosionsgeschützt. Dies macht sie nicht nur wetterbeständig, sondern auch über einen sehr langen Zeitraum haltbar. Des Weiteren sind alle Unterstellungen solide Stahlkonstruktionen. Dies verleiht ihnen größtmögliche Stabilität und verbindet gleichzeitig Nützlichkeit und klassisches Design. Da die einzelnen Überdachungsreihen nicht zum dauerhaften Aufenthalt konzipiert sind und aufgrund weiterer baulicher Merkmale, wie zum Beispiel der leichten Versetzbarkeit, der Abmessungen und der offenen Seiten, werden sie auch nicht als Gebäude betrachtet. Das bedeuten, dass keine Baugenehmigungen beantragt werden müssen. Außerdem bedarf es keiner geprüften Statik im baurechtlichen Sinne. Eine prüffähige Statik liegt vor. Die Kundenberater von GREENsystems Stadtmobiliar stehen für weitere Informationen dazu gern zur Verfügung.Neben der technisch anspruchsvollen und qualitativen Ausführung überzeugen die Überdachungen außerdem mit ihrem anspruchsvollen Design und ihrer individuellen Gestaltung. Die Kunden werden in ihren Gestaltungswünschen kaum eingeschränkt.Individuelles Farbdesign ohne Grenzen: Eine originelle Gestaltung der Überdachungsanlagen in den Farben des Unternehmens oder ein mittels Siebdruck aufgebrachtes Motiv als Ausdruck der Unternehmensidentität ist ebenso möglich. Der individuellen Gestaltung der Überdachung sind damit kaum Grenzen gesetzt. Es stehen sämtlich RAL-Farben zur Verfügung - von grün über rot bis hin zu blau und schwarz. In der Standardausführung sind die Rückwände und die Seitenwände in RAL 9002 (ähnlich grauweiß) gestaltet. Dies kann aber auf Kundenwunsch geändert werden. Ausführliche Informationen geben die Kundenberater von GREENsystems. Neben der farblichen Gestaltung kann auch das Material der Wände geändert werden. Neben der Standardausführung aus Trapezblech kann auch ESG-Glas verwendet werden. Trapezblech hat den Vorteil, dass es aufgrund der Verzinkung besonders korrosionsgeschützt ist. Außerdem hat es ein geringes Gewicht und ist leicht zu montieren. Die zweite Variante ist die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas. Die besondere Wärmebehandlung des Glases garantiert ein geringes Verletzungsrisiko, wenn die Scheibe mal zerbrechen sollte: statt in große Scherben, an denen man sich leicht schneiden kann, wie beim Flachglas, zerfällt ESG-Glas in kleine Scherben. Alle Überdachungen, bei denen Glas als Variante angeboten wird, sind mit ESG-Glas versehen.Die Konstruktion der Überdachung zeigt, dass nicht nur Wert auf eine einfach Bauweise und Funktionalität gelegt wurde. Auch das Design steht im Mittelpunkt. Zum einen ist die farbliche Gestaltung und die Gestaltung der Materialien ein wichtiger Indikator dafür. Zum anderen ist aber auch die Formgebung wichtig. Egal ob besonders funktional als Lagerort, praktisch als Raucherunterstand oder aber stylisch als Schirmform - alle Überdachungen sind formschön entwickelt und in einer klassischen Form gestaltet. Dies zeigt sich in den verschiedenen Dachformen der einzelnen Überdachungen. Die Überdachung ZÜRICH überzeugt mit einem Zick-Zack-Dach, während die Überdachung BERLIN ein Bogendach hat. Die Überdachung BAMBERG hingegen wartet mit einem Bogendach auf, das nahtlos in die Rückwand übergeht und ein einziges Bauteil darstellt.Das bereits erwähnte modulare System eröffnet Unternehmen hinsichtlich Planung und Unterstellmöglichkeit ganz neue Möglichkeiten. Überdachungen wie die Überdachungen ZÜRICH, LEIPZIG oder SALERNO eignen sich bestens, um einzelne Überdachungen zu ganzen Überdachungsanlagen auszubauen. Gerade für Firmen mit großen Platz- oder Lagerungsbedarf sind die unter fahrradstaender-onlineshop.de angebotenen Überdachungssysteme hilfreiche Möglichkeiten zur Erweiterung der Kapazitäten. Auch für eine kurzfristige Schaffung von überdachten Unterstellungen sind sie geeignet. Einfache Montage und wandelbare Ausstattungsmerkmale ergänzen die Planungsflexibilität. Mit der großen Auswahl an Überdachungen finden die Kunden von GREENsystems auch immer diejenigen Modelle, die sich an die Umgebung des Unternehmens anpassen.Neben der Überdachung an sich ist auch die Ausstattung ein wichtiger Faktor. Überdachungen, die als Lagerorte dienen, haben andere Anforderungen als Raucherunterstände. Unterstellungen für Materialien haben besondere Ansprüche an Wetterfestigkeit und Standhaftigkeit. Die Qualität der Überdachungen spricht aber auch für sich: alle Systeme sind durch das Feuerverzinken besonders korrosionsbeständig. Außerdem sind die verwendeten Materialien hochwertig. Für Raucherunterstände kommt zudem noch die Innenausstattung als wichtiges Merkmal hinzu. Auch hier bietet der Onlineshop für Fahrradständer ergänzende Möbel: neben Aschenbecher in verschiedenen Ausführungen können für einzelne Überdachungen auch Sitzmöbel dazu bestellt werden. Außerdem kann oftmals auch die Anzahl der Außenwände bestimmt werden, damit die Raucher auch bei schlechtem Wetter geschützt sind.Die meisten Überdachungen stammen aus dem Hause WSM. Die Walter Solbach Metallbau GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich des Metallsystembaus und kann seit ihrer Gründung 1958 auf eine lange Tradition und damit viel Erfahrung zurückblicken. Die Firma WSM mit Sitz in Waldbröl (Nordrhein-Westfalen) versteht es, Kundenwünsche, sich ständig ändernde gesetzlich Ansprüchen und Anforderungen des Marktes, aber auch technologische Neuerungen zusammen zu bringen. Beispielhaft dafür stehen die Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes, welches die Entwicklung von modernen Raucherkabinen zur Folge hatte oder die steigenden Forderungen der Fahrradfahrer nach sicheren und einfachen Möglichkeiten, ihr Zweirad abzustellen. Zahlreiche Unterstellmöglichkeiten mit kombinierten Fahrradständern sind die Antwort von WSM darauf. GREENsystems Stadtmobiliar arbeitet seit fast zehn Jahren mit WSM zusammen. Die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen ist auch für die Kunden von GREENsystems ein großer Vorteil. Die Kundenberater sind mit den Produkten von WSM vertraut und können Kunden somit bestmöglich beraten. Besonders Kommunen, Unternehmen aus dem industriellen Sektor oder dem Handel vertrauen auf den qualitativ hochwertigen Produkten im Onlineshop von GREENsystems. Neben realitätsgetreuen Abbildungen sind auch detaillierte Beschreibungen zu finden. Der Onlineshop ist benutzerfreundlich und barrierefrei konzipiert und auch für Laien, die nicht aus der Fahrrad-Branche kommen, einfach überschaubar. Die angebotenen Überdachungen sind detailreich beschrieben und mit verschiedenen Bildern zu den möglichen Varianten versehen. Das gibt dem Kunden einen Einblick in die Funktionsweise und die Gestaltungsmöglichkeiten der Überdachungen. Weiterhin sind alle technischen Angaben tabellarisch aufgelistet und auf den ersten Blick sehr gut erkennbar. Zahlreiche Projekte konnten in dieser Zeit umgesetzt werden. Beispielsweise beteiligte sich GREENsystems an der Konzeption der Fahrradabstellanlage der ESPRIT-Arena in Düsseldorf. Die vielen Fußballfans, aber auch Kongressteilnehmer usw. können dort entspannt und sicher ihr Fahrrad abstellen.



