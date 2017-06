So nah kann nur der Himmel sein

(fair-NEWS)

Zwei Familien mit dem Zufall auf dem Weg des Lebens. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen… Die Geschichte zweier Schicksale, die sich vor der prachtvollen geschichtsträchtigen Kulisse der Kurstadt Baden-Baden begegnen:Renate steht vor dem Nichts: Ihr Mann wendet sich von ihr ab, weil er mit Ihrer aussichtslosen finanziellen Situation nicht klarkommt. Doch dies bleibt nicht der einzige Schicksalsschlag, den sie einstecken muss. Im Kampf um ihre Existenz erkennt Renate schließlich die Magie des Zufalls und die starke Kraft zwischen Himmel und Erde.Barbara Herrmann nimmt ihre Leser mit auf eine Lebensreise. Vor der prachtvollen, geschichtsträchtigen Kulisse der Kurstadt Baden-Baden erzählt sie von dem schweren Umgang mit Niederlagen, Misserfolgen, Krankheit und auch mit dem Tod. Sie schildert den Spagat zwischen der Resignation und dem sich Wiederaufrichten, zwischen der Verzweiflung und der Hoffnung, zwischen Güte, Zuneigung und menschlicher Niedertracht. Und schließlich beschäftigt sie sich auch mit der Suche nach persönlicher mystischer Hilfe, nach persönlichem Halt.Mit mehr als 20 Schwarzweiß-Fotos führt sie ihre Leser an die schönsten und eindrucksvollsten Orte der Kurstadt Baden-Baden und erzählt von der geschichtsträchtigen Vergangenheit der Schauplätze, an denen die Menschen in diesem Roman leben und arbeiten.Die Fragen und Antworten auf Zufälle und andere mystische Zufälligkeiten in verschiedenen Lebenssituationen unserer Zeit sind die perfekte Würze dieses Romans.Leseprobe:Mitten in der Nacht rief sie ihn mit leiser und brüchiger Stimme. „Gero? Bist du da?“Sofort war Gero hellwach. Er hatte mittlerweile gelernt, nur oberflächlich zu schlafen, um sofort für Viola da sein zu können. Er wusste, dass er jeden Moment für sie da sein musste „Ich bin hier, ich bleibe an deinem Bett.“„Gero, ich hatte einen Traum“, flüsterte sie.„Was hast du denn geträumt, meine Kleine?“Er musste sich ganz nah an ihr Gesicht beugen.Ihre Stimme war so leise, dass er sie kaum verstehen konnte. Zärtlich nahm er ihre eiskalte Hand.„Mir ist eine Frau begegnet auf einer hell erleuchteten Straße“, erzählte Viola.„Hat sie etwas zu dir gesagt?“, fragte er.„Ja. Sie hat mich angelächelt und mir gesagt, dass es sehr schön ist, da hinten im Licht.“Gero kamen die Tränen, und er versuchte, sie mit aller Macht und aller Kraft zu verbergen.„Wir haben uns auf eine Bank gesetzt, und sie hat ihren Arm um mich gelegt. Es dauerte eine Weile, bis sie mit mir sprach.“Viola machte eine kurze Pause, bevor sie weitersprach. „Sie sagte zu mir: ‘Ich habe eine Tochter. Sie ist ungefähr so alt wie Sie. Sie ist da unten, da, wo Sie jetzt noch sind, und sie malt genau so gerne wie Sie. Aber ihr geht es nicht gut. Sie muss seit Jahren kämpfen auf dieser Welt, immer wieder kämpfen, und ich kann ihr nicht mehr helfen. Sagen Sie Bescheid, bevor Sie gehen, dass sich jemand um mein Kind kümmern soll. Ja, so sagte sie zu mir.“Gero spürte es genau. Dieses Gespräch war für Viola sehr anstrengend.„Verstehst du, was sie meinte?“, fragte Viola.„Was denkst du denn, was sie damit gemeint hat?“, fragte Gero zurück.Er konnte das Ganze nicht verstehen. Es war ihm zu mystisch, und damit war er noch nie in seinem Leben konfrontiert worden. Es war nicht seine Welt.„Ich soll Bescheid sagen. Sie ist auch eine Frau, die gerne malt“, wiederholte Viola sehr nachdenklich.Gero sah, wie seine Schwester sich ernsthaft Gedanken über ihren Traum machte. Dann schwiegen sie beide für eine Weile.„Gero, ich denke, du wirst eines Tages eine Frau treffen, die deine Hilfe braucht. Bewahre meine Galerie für sie auf und helfe ihr in ihrem wahrscheinlich schweren Leben“, bat Viola.„Das mache ich gerne“, versprach er ihr.„Ich habe mich oft gefragt, was mich dazu getrieben hat, trotz meiner schweren Krankheit eine Galerie zu eröffnen. Jetzt ist alles klar und deutlich. Nichts ist umsonst, alles hat seinen Grund“, erklärte sie ihm mit letzter Anstrengung.Gero wusste nicht, was er darauf sagen sollte. Er war ein Realitätsmensch und verwundert über die ganz klare und bestimmte Schlussfolgerung seiner Schwester.Es war ihm unheimlich. Er konnte nicht damit umgehen und ließ seinen Tränen freien Lauf. Es war fast dunkel im Zimmer. Viola lag in seinen Armen, ganz still. Er blickte sie an und sie öffnete die Augen.Print: 978-3-740729431E-Book: 978-3-740700270Erhältlich in jeder Buchhandlung und im Online-Buchhandel



