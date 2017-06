Schaffelhuber Communications übernimmt PR-Repräsentanz für die Schmitten in Zell am See

(fair-NEWS)

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Schaffelhuber Communications zum 1. Juni 2017 die Öffentlichkeitsarbeit für die Schmitten in Zell am See übernimmt und Ihr Ansprechpartner für alle künftigen Medienanfragen ist. Der Zeller Hausberg, die Schmittenhöhe, liegt inmitten der Urlaubsregion Zell am See-Kaprun und bietet neben traumhaften Pulverschnee-Pisten im Winter und Wanderparadiesen im Sommer viele weitere Highlights für Skifahrer, Wanderer, Familien und Abenteurer. Das einmalige 360-Grad-Panorama am Gipfel mit Blick auf über 30 Dreitausender inspiriert seit jeher. Gäste erklimmen die Schmitten komfortabel mit verschiedenen Bergbahnen auf modernstem Niveau, zum Beispiel mit einer der weltweit einzigen Gondeln im Porsche Design, Jukebox-Gondeln sowie ab November 2017 mit dem areitXpress, ausgestattet mit modernster Technik, WIFI und Sitzheizung.Der Berg.Im WinterAuf der Schmitten finden Wintersportler auf 77 Pistenkilometern mit 5 Talabfahrten und einer Trass Abfahrt, Restaurants, Almen und stylishen Berghütten, einen Traum in Weiß. Mit einer der weltweit einzigen Designer-Gondeln aus dem Hause Porsche Design geht es vom Tal auf den Gipfel, von wo aus Gäste einen atemberaubenden Panoramablick auf über 30 Dreitausender vorfinden. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – auf der Schmittenhöhe ist für jedes Level die richtige Piste dabei.Der Berg.Im SommerAuch in den Sommermonaten hat die Schmitten einiges zu bieten: Wandererlebnisse für die ganze Familie, Kräuterwanderwege oder ein umfangreiches Sport und Action Angebot. Besonderes Highlight sowohl im Sommer als auch im Winter ist die „Kunst am Berg“. Kreativ gestaltete Kunstwerke vereinen Landschaft, Natur und Kunstgenuss. Im Schmidolin Club haben schon die Jüngsten die Möglichkeit, auf einem abenteuerlichen Wanderweg die Schmittenhöhe spielerisch zu erkunden.Highlight im November 2017: Upgrade in die First Class mit neuer Lounge auf der AreitGerne geben wir Ihnen schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf eines der kommenden Highlights 2017 – dem areitXpress. Die umfangreichen Upgrade-Umbaumaßnahmen der frequentiertesten Zubringerbahn der Schmitten sind bereits in vollem Gange. Im Dezember 2017 findet die große Eröffnung einer der modernsten Hightech-Gondeln der Welt sowie einer komplett umgestalteten Talstation statt. Weiteres Highlight ist zudem die Erweiterung der AreitAlm und der AreitLounge, die sich in eine exklusive Alm-Lounge mit Panoramablick verwandelt.Wir freuen uns sehr, Ihnen in Zukunft die Schmitten mit all ihren Highlights näher vorstellen zu dürfen. Bei Fragen, dem Wunsch nach druckfähigem Bildmaterial, Inspirationen oder weiteren Informationen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.



Bildinformation: Schmitten - Zell am See - Kaprun