Die gesunde Portion Freude mit PURINA BENEFUL

PURINA BENEFUL erweitert ab Juni sein Sortiment um Nassfutter und bietet Ihrem vierbeinigen Freund mit den "Schlemmermenüs" Abwechslung im Napf! Auch das Trockenfutter wurde einem Relaunch unterzogen und überzeugt ab Ende Juli mit einer noch besseren Rezeptur - ohne hinzugefügte künstliche Farbstoffe bei genauso großartigem Geschmack wie bisher - für die gesunde Portion Freude.BENEFUL Schlemmermenüs: Toller Geschmack bei voller AusgewogenheitDie köstlichen Stückchen mit Gartengemüse in Sauce sind in fünf verschiedenen Varietäten erhältlich: mit köstlichem Rind, Kartoffeln und Erbsen; mit leckerem Huhn, Karotten und grünen Bohnen; mit köstlichem Lamm, Reis und Karotten; mit leckerem Truthahn, Karotten und Erbsen sowie mit leckerer Ente, Nudeln und grünen Bohnen und sorgen damit für mehr Abwechslung im Napf. Die ausgewogene Vollnahrung beinhaltet köstlich aussehende Stückchen und Gemüse, die durch den transparenten Boden der Verpackung erkennbar sind und mittels eines speziellen Herstellungsverfahrens produziert werden. Die 200g-Schalen lassen sich einfach öffnen und sind ideal für die saubere und bequeme Entnahme des Nassfutters. Die BENEFUL Schlemmermenüs kommen dabei ganz ohne hinzugefügte künstliche Farbstoffe aus. Dafür sind in dem Nassfutter OMEGA 3 und 6 Fettsäuren enthalten, die eine gesunde Haut und glänzendes Fell unterstützen. Der unverbindliche empfohlene Ladenverkaufspreis für die BENEFUL Schlemmermenüs beträgt 0,99 EUR.BENEFUL Trockennahrung: Ganz ohne hinzugefügte künstliche FarbstoffeAlle Varietäten der BENEFUL Trockennahrung erstrahlen ab sofort nicht nur in einem neuen, modernen Look mit erhöhtem Premium-Anspruch, sondern verfügen auch über eine noch bessere Rezeptur - ohne hinzugefügte künstliche Farbstoffe - bei unveränderter UVP und gleichbleibender Schmackhaftigkeit. Genau wie auch die Schlemmermenüs beinhaltet das BENEFUL Trockenfutter OMEGA 3 und 6 Fettsäuren, die eine gesunde Haut und glänzendes Fell unterstützen.



Bildinformation: Mit den Schlemmermenüs sorgt PURINA BENEFUL für Abwechslung im Napf. (Bildquelle: @Nestlé Purina PetCare)