Seniorenmesse München: Die Help-Akademie blickt zurück

Auf der diesjährigen Seniorenmesse München war die Akademie Help mit einem Informationsstand für die Ausbildung zu Seniorenassistenten auf hohem Niveau vertreten. Die in diesem Jahr große Zahl an Besuchern gibt er Messegesellschaft Recht, das Thema Senioren und deren Bedürfnisse ist ein Thema, das großes Interesse in der Bevölkerung weckt. Daher hat die Akademie Help sich auf dieser Messe präsentiert und damit die Öffentlichkeit auf das Help-Ausbildungskonzept aufmerksam gemacht.Auch für die fertig ausgebildeten und Help-zertifizieren Senioren-Assistentinnen und Senioren-Assistenten war dies eine gute Möglichkeit, sich ihren künftigen Klienten zu präsentieren. Die Inhaberin und Akademieleiterin Ursula Mayr sowie ihre persönliche Assistentin Gabi Rolle-Lindner standen den Interessieren künftigen Studierenden für diese Erwachsenen-Fortbildung mit großer Begeisterung zu Informationsgesprächen zur Verfügung. Über viele künftige Kooperationen aus Politik, Pflege, Reha, kirchlichen Organisationen oder mit Schirmherrn aus dem Schauspiel- und Musik-Business wurden Gespräche und erste Verhandlungen geführt. Die Akademie Help wird sich künftig noch stärker der gezielten Erwachsenen-Fortbildung sowie der Existenzgründung im Alter widmen. Das Interesse an diesem Engagement ist groß und es wird zunehmend zu einem sozialpolitischen Thema.Auch die Presse war an der Help-Seniorenassistenten-Ausbildung interessiert. Es gab gleich drei Medienvertreter, die zu diesem Thema berichten möchten und werden. Letztlich hält die Akademieleiterin Ursula Mayr auch Vorträge zum Thema Betreuung im Alter, so auf der Messe in München. Dies hat ein solch großes Interesse geweckt, dass auch Mitarbeiter von einem Wettbewerber aus Norddeutschland , der lange nicht gleichwertig qualifiziert und umfangreich ausbildet, sich hier informieren ließen.Die Help Akademie ist darüber erfreut, ihre ausgewogenen Ausbildungs-Konzepte scheinen dort auf großes Interesse zu stoßen.



Bildinformation: Help-Besucher auf der Seniorenmesse 2017 in München