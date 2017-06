Okay Yildirim wird Sprecher der Geschäftsführung bei Anex Tour

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 01. Juni 2017. Ab sofort ist Okay Yildirim (46) Sprecher der Geschäftsführung des neuen Pauschalreiseveranstalters Anex Tour und führt gemeinsam mit Hakan Bakar das Unternehmen. Dirk Burneleit, der die Bereiche Vertrieb und Marketing leitete, hat das Unternehmen zum 31. Mai 2017 verlassen.Okay Yildirim ist seit vielen Jahren in führenden Positionen in der Touristik tätig.Okay Yildirim verbrachte seine Kindheit und Jugend in Bremen und startete seine touristische Laufbahn bei Airtours/Neckermann in Antalya. Seit 1998 arbeitete Yildirim als COO bei Taurus Tour AG/Schweiz, bis er 2001 bei Mostravel/Russia als Partner und COO einstieg. Von 2011 bis 2014 zeichnete Okay Yildirim bei TUI Russia&CIS als COO verantwortlich und leitete dort auch die Bereiche Yield Management, Product Management und Aviation Management. Weitere zwei Jahre arbeitete Okay Yildirim bei der Prince Group in Antalya/Türkei und war als Chief Operation Officer für die Reiseveranstalter BRISCO sowie Go Adventure zuständig. Im April 2017 wechselte er als Geschäftsführer zu Anex Tour GmbH.



