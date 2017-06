Neu im MEHRWERK-Portfolio und in der DACH-Region - Multi Carrier Transportmanagement fÃ¼r SAPÃ® ERP

(fair-NEWS)

Karlsruhe, 02.06.2017 - MEHRWERK erweitert sein Lösungsspektrum als Exklusivpartner von ERP Integrated Solutions für Deutschland, Schweiz und Österreich um die industrieerprobte SAP® zertifizierte Multi Carrier Transportlösung ShipERP™.Ob via Paket oder Seefrachtträger, bestellte Ware will zu ihrem Empfänger. Hersteller, Händler und Logistik-Unternehmen stehen durch den zunehmendem Online-Konsum, neue Branchen-Maßstäbe wie Same-Day-Delivery sowie die dadurch steigende Erwartungshaltung der Kunden vor immer größeren Herausforderungen hinsichtlich Lieferzeit und Lieferservice.Um SAP-Kunden und -Anwendern eine agile und beherrschbare Lösung für die skizzierten Herausforderungen zu bieten, freut sich die Mehrwerk AG aus Karlsruhe, ab sofort eine SAP-zertifizierte und vollintegrierte Multi Carrier Lösung im eigenen Portfolio präsentieren zu können. Durch die neu geschlossene Exklusivpartnerschaft mit dem marktführenden amerikanischen Unternehmen ERP Integrated Solutions wird das Lösungsspektrum um eine Lösung ergänzt, "die bereits in 50 Ländern und bei Unternehmen wie TRUMPF, ARRI, BELIMO und satorius im Einsatz ist" (Ralf Feulner, GF Mehrwerk AG) . Die neue Lösung gliedert sich nahtlos in das industrieerprobte SCM-Portfolio ein und läuft sowohl in Verbindung mit dem SAP ERP Modul Warehouse Management als auch mit SAP Extended Warehouse Management sowie mit SAP Transportation Management. MEHRWERK wird diese Lösung in der DACH-Region sowohl Endkunden als auch Beratungshäusern und Systemintegratoren für den Wiederverkauf zur Verfügung stellen.Die Transport-Management-Lösung sorgt für einen schnellen ROI, minimiertes Compliance-Risiko, Kostensenkung sowie Produktivitätssteigerung. Realisiert werden können diese Benefits unter anderem "durch eine sehr enge Zusammenarbeit mit Carriern, Spediteuren, Verladern, Logistikdienstleistern" (ERP Integrated Solutions). Seitens des Software-Anbieters ist die Partnerschaft mit MEHRWERK die Eingangstür in den DACH-Markt und man freut sich auf eine positive Zusammenarbeit.Am 22.06.2017 ermöglicht MEHRWERK einen ersten Live-Einblick in die Multi Carrier Transportlösung ShipERP™. Die Anmeldung zum Webinar finden Sie <a href="http://bit.ly/2qHbXg6">hier</a>.Über ERP Integrated Solutions: ERP Integrated Solutions, Inc. ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Long Beach, Kalifornien, dessen Kunden von kleinen privat geführten Unternehmen bis hin zu großen, global agierenden Unternehmen reichen. Die Gemeinsamkeit aller Kunden ist das Ziel und die Notwendigkeit, die Effizienz der Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu steigern. Die effektive Integration in Enterprise-Systeme zur Bereitstellung von Echtzeit-Informationen zu Business Units hilft dabei, Kosten zu senken und Gewinne zu erhöhen.



Bildinformation: ERP Integrated Solutions bei MEHRWERK