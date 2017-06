Alte Heizkessel müssen dieses Jahr ausgetauscht werden – Platz für zukunftssichere Heizungslösungen schaffen

(fair-NEWS)

(hob) Für viele alte Heizkessel hat das letzte Stündlein geschlagen. Wenn es sich nicht um einen Niedertemperatur- oder Brennwertkessel handelt, muss das alte Schätzchen durch moderne Heiztechnik ausgetauscht werden. Betroffen sind rund eine Million Heizkessel, die vor 1987 eingebaut wurden. Die Energieexperten von RedTherm empfehlen, auf zukunftssichere Heizungslösungen zu setzen.In Deutschland sind rund 21 Millionen Heizungsanlagen im Einsatz, von denen jede fünfte vor 1990 eingebaut wurde. Die Zahl der über 30 Jahre alten Kessel ist unbekannt. Expertenschätzungen gehen aber von über einer Million aus. „Allerdings müssen nicht alle alten Heizungskessel ausgetauscht werden“, weiß RedTherm-Geschäftsführer Andreas Geelen. „Von der Austauschpflicht im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind sogenannte Konstanttemperaturkessel mit einer Nennleistung von 4 bis 400 Kilowatt betroffen. Auch Hausbesitzer, die schon länger in ihrem Eigenheim wohnen, dürfen ihren alten Heizkessel weiter betreiben.“Mit der Nutzung der veralteten Heizkessel steigt das Ausfallrisiko der gesamten Heizungsanlage. Entsprechend hoch sind die Reparatur- und Wartungsarbeiten. Für Hausbesitzer kann sich daher die Erneuerung bereits vor dem Ende der gesetzlichen Frist lohnen. „Wer eine Alternative zur alten Heizung sucht, sollte unbedingt auf die Nutzung von fossilen Energieträgern verzichten“, rät Geelen. „Das ist purer Anachronismus.“Die Zukunft heißt: Erneuerbare Energien. Die innovative Kombination aus Infrarotheiztechnik, Photovoltaik und Stromspeicher erreicht hervorragende Energiewerte, die sich in der privaten Bilanz des Hausbesitzers deutlich positiv niederschlägt. „Bei konventionellen Lösungen sind Anschaffung, Installation und Betrieb sehr teuer“, rechnet der Energiespezialist vom Niederrhein vor. „Unsere Infrarotheizungen in Kombination mit Photovoltaik und Sonnenstromspeicher sind eine zukunftsweisende Alternative, die durch besonders niedrige Kosten punktet. Und in Sachen Umweltschutz haben die Anwender ebenfalls die Nase vorn.“Wer die Energie der Sonne optimal nutzen möchte, kann sich an die Energieexperten aus Uedem wenden. In einem persönlichen und unverbindlichen Informationsgespräch können sie die Vorteile der Sonnenheizung aufzählen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.



Bildinformation: Alte Heizkessel und Heizungen gegen innovative Heiztechnik tauschen. © Holger Bernert