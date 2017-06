Intuitives Übersetzungsmanagement für innovative Materialien

(fair-NEWS) Berlin, 02.06.2017 – W. L. Gore & Associates GmbH ist bei vielen Leuten vor allem für wasserdichte und atmungsaktive Funktionstextilien (GORE-TEX®) bekannt. Mit einem Jahresumsatz von mittlerweile 3 Milliarden US-Dollar und weltweit über 10.000 Mitarbeitern ist Gore ein international erfolgreiches Unternehmen, hinter dem noch viel mehr steckt als Regenjacken. Bei seiner Internationalisierungsstrategie setzt Gore nun auf das Translation Management System (TMS) ONTRAM von Andrä Solutions.



Auf der Suche nach einer zentralen Lösung seiner unternehmensweiten Übersetzungen konnte sich ONTRAM gegen 12 TMS-Anbieter durchsetzen. Eine wichtige Anforderung des neuen ONTRAM Kunden war vor allem die Integration des Translation Management Systems in die internen Abläufe. Eine einfach zu bedienenden Lösung auch für Nicht-Übersetzungsprofis war dem Unternehmen dabei ebenso wichtig, wie die Unabhängigkeit von anderen Tools. Des Weiteren spielte die unternehmensweite Terminologieverwaltung für die Nutzung und Pflege der Fachtermini eine äußerst wichtige Rolle. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt bei der Entscheidung für ONTRAM war der kompetente und zügige Support, auf den sich die User bei Gore, verteilt von China bis in die USA, schon während der Pilotphase im Jahr 2016 immer verlassen konnten.



Gore verarbeitet als Unternehmen fluorkohlenstoffhaltige Polymere, vor allem Polytetrafluorethylen (PTFE) und hat sich zum Ziel gesetzt, Industrien und Leben zu verbessern. Seit seiner Gründung 1958 löst Gore komplexe technische Herausforderungen in den anspruchsvollsten Umgebungen – von der Revolutionierung der Outdoorbekleidung mit GORE-TEX® über neue medizintechnische Produkte, die Leben retten und verbessern, bis hin zu neuen Leistungsniveaus in der Raumfahrt, der pharmazeutischen Industrie, dem Markt für mobile Elektronik und anderen Branchen. Es müssen also Inhalte aus den unterschiedlichsten Fachbereichen koordiniert, übersetzt und an den jeweiligen Markt angepasst werden. Höchste Zeit, sich nach einem geeigneten Übersetzungsmanagementsystem umzusehen.



Gore setzt ONTRAM mittlerweile sowohl für die Übersetzung seiner InDesign- und Office-Dokumente ein als auch für sein Content Management System Drupal, welches sich nahtlos an ONTRAM anbinden lässt.



Durch die Zusammenführung aller an der Übersetzung und Abstimmung Beteiligten entsteht ein transparenter, qualitativ hochwertiger und schneller Prozess. Ressourcen- und zeitaufwändige Korrekturschleifen entfallen und die integrierte Änderungsverfolgung, die Live-Preview während des Übersetzungsprozesses und weitere nützliche Funktionen ermöglichen die effiziente Bearbeitung der Übersetzungsprojekte.



"Mit ONTRAM werden alle Übersetzungsprozesse zentral gepflegt und verwaltet", so Daliborka Groeger, Enterprise Communications bei W. L. Gore & Associates GmbH. "Die Marketing-Dokumente und Webseiten-Inhalte von Gore können nun wesentlich schneller und kostengünstiger übersetzt werden."



Nach dem erfolgreichen Rollout in den Geschäftsbereichen Medizinprodukte, Performance Solutions und Corporate sollen künftig auch weitere Bereiche des technologieorientierten Unternehmens von ONTRAM TMS profitieren.