Nach Erweiterung und Umbau: Eleganter Empfang im Hotel Schempp

(fair-NEWS)

Die Übernahme des benachbarten Postgebäudes bescherte dem Hotel Schempp in Bobingen die Gelegenheit zur Erweiterung: Durch die Verlagerung des Eingangs von der Hochstraße ums Eck in die Bischof-Ulrich-Straße entstand ein 500 Quadratmeter großer Empfangsbereich mit gemütlicher Lobby, eleganter Bar und neuem Bistro. Seit Mai präsentieren sich im Obergeschoss 13 neue DeLuxe-Zimmer mit Klimaanlage. Auch die Tagungsräume wurden umgestaltet und um einen Raum auf vier erweitert.Die großzügig gestaltete Lobby mit den gemütlichen Club-Sesseln und dem offenen Kamin ist mehr als ein attraktiver Bereich für An- und Abreisende: "Wir möchten unseren Gästen hier ein Wohnzimmer-Ambiente bieten, wo sie sich gerne aufhalten, abends lesen, am Laptop arbeiten oder miteinander ins Gespräch kommen können", erläutert Hoteldirektor Holger Lutzenberger.Abends ins Bistro oder in die SKY-BarGleich daneben erstrecken sich das neue Bistro "Oskar" und die SKY-Bar. Beides wird nicht nur von den Hotelgästen, sondern auch von den Bobingern hervorragend angenommen - und auch von den Spielern des FCA, denn seit vier Jahren ist das Schempp bei Heimspielen ihr Mannschaftshotel. Das Bistro ergänzt das vietnamesische Restaurant "Mai Mai" im Haus und das benachbarte italienische Restaurant um eine attraktive Variante: Ab 17 Uhr werden im 30 Gäste fassenden "Oskar" sowie im Sommer auf der Außenterrasse internationale Burger-, Steak- und Sandwich-Spezialitäten serviert.Das Raumangebot erlaubte nun auch die Verlagerung von Konferenzräumen auf die Ebene der Lobby sowie die Einrichtung von zwei hellen Frühstücksräumen. Die im Obergeschoss neu entstandenen 13 Zimmer der DeLuxe-Kategorie bieten neben einer Klimaanlage u.a. großzügige Boxspring-Betten, 43 Zoll-Flat-TV, Safe und Design-Badezimmer.Gehobener Standard für Tagungsgäste und Privatreisende"Wir verstehen unser Engagement als eine Investition in die Zukunft", sagt Holger Lutzenberger. "Mit dieser neuesten Erweiterung haben wir ein Hotel mit internationalem Flair geschaffen." Mit seinen nun insgesamt 70 elegant ausgestatteten Zimmern, den hellen Tagungsräumen mit modernster Konferenztechnik und dem vielfältigen kulinarischen Angebot empfiehlt sich das Vier-Sterne-Haus insbesondere für Geschäftsreisende und Tagungsgäste. Aber auch Privatreisende schätzen das Schempp als Ausgangspunkt für Rad- und Wander-Ausflüge ins Naherholungsgebiet an Lech und Wertach, für ein Golf-Wochenende oder ins nur 15 Autominuten entfernte Augsburg. 180 kostenlose Parkplätze stehen direkt am Haus zur Verfügung.Mehr Informationen: www.hotel-schempp.de <a href="www.hotel-schempp.de">Hotel Schempp</a>