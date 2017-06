KPS zum vierten Mal in Folge unter den besten Unternehmensberatungen

(fair-NEWS)

Erneut hat KPS seine Spitzenposition in der größten deutschen Consulting-Umfrage von brand eins und Statista behauptet. Zum vierten Mal in Folge wurde die führende Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessimplementierung 2017 unter mehr als 16.000 Beratungshäusern ausgezeichnet: Als Bester Berater wurde KPS in den Kategorien Konsumgüter & Handel sowie IT-Strategie und IT-Implementierung prämiert.Die umfangreiche Untersuchung von brand eins und Statista schafft Transparenz im unübersichtlichen Markt der Unternehmensberatungen. Sie basiert auf zwei getrennten Untersuchungen - einer Experten- und einer Kundenbefragung: Zunächst wurden knapp 7.000 Berater nach ihren Empfehlungen befragt. Anschließend wurden insgesamt rund 1.500 Führungskräfte aus Unternehmen aller Größenordnungen um ihre Meinung gebeten. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden die Bestenlisten für insgesamt 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche ermittelt.Die Untersuchung dokumentiert auch die Herausforderungen der Berater beim Recruiting. Leistungsbereite Bewerber der Generation Y wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und sich weiterentwickeln. "Die Auszeichnung von brand eins bestätigt unsere Spitzenposition unter den Unternehmensberatungen in Deutschland - nicht zuletzt deshalb, weil KPS für hochqualifizierte Berater ein attraktiver Arbeitgeber ist", so Leonardo Musso, Vorstand KPS AG.



