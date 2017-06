Pressemitteilung von PDF Association

(fair-NEWS) Berlin, 2. Juni 2017. Mehr als 200 Teilnehmer besuchten die PDF Days Europe 2017 in Berlin. Die Agenda deckte sämtliche Bereiche der PDF-Technologie ab. Vorträge zu PDF 2.0 sowie Next-Generation PDF und die praxisorientierten Präsentationen stießen auf großes Interesse. Teilnehmer lobten die Veranstaltung für die aktuellen Präsentationen und Networking-Möglichkeiten. Die Keynotes thematisierten Next-Generation PDF sowie PDF 2.0. Die Präsentationen der PDF Days Europe waren aber nicht nur auf die Zukunft ausgelegt, sondern gaben auch Denkanstöße für die Arbeit und Nutzung von PDF in der Arbeitswelt von heute.



Die Videoaufzeichnungen und Präsentationen der PDF Days Europe 2017 stehen unter folgendem Link zur Verfügung:

https://www.pdfa.org/videoaufzeichnungen-und-praesentationen-der-pdf-days-europe-2017-jetzt-verfuegbar/?lang=de

Über die PDF Association



Die PDF Association verfolgt das Ziel, PDF-Anwendungen für digitale Dokumente zu fördern, die auf offenen Standards basieren. Dazu setzt sich der internationale Verband für eine aktive Wissensvermittlung und den Austausch von Know-how und Erfahrungen für alle Interessengruppen weltweit ein. Derzeit sind rund 140 Unternehmen und zahlreiche Experten aus mehr als 25 Ländern Mitglied der PDF Association.



Der Vorstand der PDF Association setzt sich aus Führungskräften der Unternehmen Adobe Systems Inc., callas software GmbH, Datalogics Inc., Dual Lab sprl., Foxit Europe GmbH, intarsys consulting GmbH, levigo solutions GmbH, Nitro Software Inc. und Satz-Rechen-Zentrum (SRZ) zusammen. Vorstandsvorsitzender ist Matt Kuznicki, Chief Technical Officer (CTO) von Datalogics Inc. Sein Stellvertreter ist Dietrich von Seggern Geschäftsführer der callas software GmbH.

«PDF Days Europe 2017 enden mit Teilnehmerrekord»

