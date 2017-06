Neuer Vertriebsleiter bei HECK Wall Systems GmbH

(fair-NEWS)

Markus Schwarz übernimmt ab dem 1. Juni die Vertriebsleitung des Spezialbaustoffherstellers HECK Wall Systems GmbH im oberfränkischen Marktredwitz. In seiner neuen Funktion verantwortet der gebürtige Böblinger alle Vertriebsaktivitäten im Hauptmarkt Deutschland und führt ein 40-köpfiges Vertriebsteam.Der 44-Jährige arbeitete in den letzten Jahren erfolgreich in unterschiedlichen Führungspositionen innerhalb der Baustoffindustrie, unter anderem für Schott Solar AG und Roto Dach und Solartechnik. Unter seiner Vertriebsführung soll HECK Wall Systems mit den beiden etablierten Marken HECK und Rajasil weiter profitabel wachsen. "Mein Ziel ist es, nicht nur neue Kunden zu gewinnen, sondern diese auch zu Fans zu machen." Markus Schwarz ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Stuttgart.



Bildinformation: Neuer HECK Vertriebsleiter: Markus Schwarz