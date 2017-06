Online-Netzwerk crossMarket knackt die 10.000er-Grenze

Pressemitteilung von Across Systems GmbH

(fair-NEWS) Karlsbad, 2. Juni 2017.Across Systems hat crossMarket entwickelt, um Übersetzer, Übersetzungs- und Industrieunternehmen einfacher für gemeinsame Projekte zusammenbringen. Das Netzwerk speziell für die Übersetzungs- und Lokalisierungsindustrie ist Ende 2015 online gegangen. Seitdem wächst die Mitgliederzahl kontinuierlich - und knackte im Mai die 10.000er-Grenze.



Für Sprachexperten bietet crossMarket mit den professionellen Nutzerprofilen attraktive Marketingmöglichkeiten. In der Branche genießt das Netzwerk bereits große Aufmerksamkeit, die Across Systems mit gezielten Kommunikationsmaßnahmen weiter fördert.

Seit 01.06.2017 feiert Across die 10.000 Mitglieder mit einer 10-tägigen Rabattaktion.



Über die Across Systems GmbH



Across mit deutschem Hauptsitz in Karlsbad (bei Karlsruhe) und einer US-amerikanischen Niederlassung in Glendale (bei Los Angeles) ist Hersteller des Across Language Server, einer marktführenden Softwareplattform für alle Sprachressourcen und Übersetzungsprozesse im Unternehmen. Durch den Einsatz von Across können bei höherer Übersetzungsqualität und mehr Transparenz der Aufwand und somit die Prozesskosten innerhalb kürzester Zeit reduziert werden.



Der Language Server kann konform mit der ISO 17100:2015 für Übersetzungsdienstleistungen aufgesetzt werden. Die Across Systems GmbH ist zertifizierter Partner von Microsoft, wodurch die erfolgreiche Einführung der Microsoft-Technologien gewährleistet ist. Dank eines Software Development Kits (SDK) ist die Integration von Across in IT-Umgebungen problemlos möglich. Unterstützung hierfür bieten die Abteilung Business Services & Support bei Across und namhafte Systemintegratoren und Technologiepartner.



Im Rahmen der Produktentwicklung kooperiert Across mit internationalen Universitäten und Hochschulen. Auch mit namhaften Technologieunternehmen ( www.across.net/kunden-partner/partner/technologiepartner/ ) und Sprachdienstleistern ( www.across.net/kunden-partner/partner/uebersetzungsdienstleister/ ) setzt der Softwarehersteller seit Jahren auf partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Kunden von Across sind (Auszug): 1&1 Internet AG, Allianz Versicherungs AG, HypoVereinsbank, Miele, SMA Solar Technology AG, ThyssenKrupp u. v. m.

Alle Informationen über die Across Systems GmbH finden Sie unter www.across.net.

