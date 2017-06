trumedia GmbH setzt Naturador gelungen in Szene

(fair-NEWS)

Augsburg, 02.06.2017 Mehr Wohlbefinden und Natur im Arbeitsalltag - das ist das erklärte Ziel von Naturador. Unternehmensgründerin Claudia Riedel möchte mit der breitgefächerten Produktpalette Kunden verschiedenster Branchen vom Gesundheitssektor bis zur Finanzwelt, überzeugen. Damit das gelingt, unterstützen die Augsburger Markenprofis der trumedia mit ganzheitlicher Markenstrategie vom Corporate Design über Geschäftsausstattung und dem richtigen Papierkonzept bis hin zum ersten Online-Touchpoint.Neues Raumgefühl dank individueller WandbegrünungDurch die Verbindung von Design und Natur werden Produkte geschaffen, die mit Funktionalität und einem einzigartigen Design überzeugen. Vom ersten Schritt an setzt Claudia Riedel bei der Zusammenstellung ihres Produktportfolios auf umweltschonende Konzepte und den optimalen Einsatz von Ressourcen. So stammen zum Beispiel die Rohstoffe für die innovativen Raumtrenner und Wandbilder aus nachhaltig bewirtschaftetem und nachwachsendem Anbau. Das Ergebnis: Benefits für Mensch und Raum. Denn neben dem komplett neuen Look der Räume, überzeugen die Wände außerdem mit einem völlig neuen Maß an Funktionalität. Je nach Luftfeuchtigkeit geben die Moosbilder, die zusätzlich auch noch schalldämpfend wirken, Feuchtigkeit ab oder nehmen sie auf - und das ganz ohne zeitfressenden Pflegaufwand. Von diesem Konzept überzeugt ist auch das Team der Augsburger trumedia GmbH und steckte seine Kreativität in die Entwicklung einer unverkennbaren Markenidentität.Perfekte Symbiose aus Marke und VisualMarco Trutter, Geschäftsführer der trumedia GmbH, freut sich bereits selbst über mehr Grün in seinen Agenturräumen. "Als wir die Produkte von Naturador näher kennenlernten, war die Entscheidung schnell getroffen: Neben dem frischen Style den die Mooswände versprühen, sorgen sie außerdem noch für ein optimales Raumklima. Ein solch interessantes Brand in Szene zu setzen war eine Herausforderung, die wir nur allzu gerne angenommen haben." Für den gelungenen Markenauftritt entwickelte das Team ein Brand-Concept, die ideale Grundlage für präzise Kommunikation für das Start-Up Unternehmen. Die jahrelange Expertise im Bereich Entwicklung und Druck auf Naturpapieren nutzen Trutter und sein Team ebenfalls und adaptieren ein individuelles Papierkonzept in die Unternehmensstrategie von Naturador. Während diesem umfassenden Auftakt wurde außerdem am First-View im Web gefeilt und damit die Basis für einen erfolgreichen und starken Vertrieb gelegt.



Bildinformation: trumedia GmbH setzt Naturador gelungen in Szene