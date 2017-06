Miha Pogacnik und die "World 4.0"

(fair-NEWS) Der Violinist <a href="https://celebrity-speakers.de/redner/miha-pogacnik/">Miha Pogacnik</a> ist ein wahres Multitalent und begeistert mit seiner einzigartigen Persönlichkeit. Der in Slowenien geborene Künstler kann auf ein facettenreiches Leben zurückblicken. Seine Vielseitigkeit stellt der Visionär als Violinist, Entrepreneur oder als Kulturbotschafter seines Heimatlandes unter Beweis.

Mit Hingabe und Leidenschaft verbindet Miha Pogacnik die Themen Musik, Innovation und Führungskompetenz nach der sogenannten "Musical Leadership Strategy", welche bereits an einigen Business Schools und Universitäten wie z. B. der Harvard Business School oder der Bled School of Management gelehrt wird.

In seinem aktuellen Vortrag "World 4.0: The power of Emotional Innovation" beschäftigt sich der Violinist mit dem Verhältnis von Digitalisierung und Menschlichkeit. Pogacnik vermittelt den Ansatz, dass der zunehmende Fortschritt nicht zu Lasten von Emotionen gehen darf. Das Publikum erwartet in jedem seiner Vorträge ein einzigartiges Kunstwerk mit sowohl musikalischen, als auch künstlerischen Elementen, die auf allen Sinnebenen wirken. Nicht ohne Grund zählen namhafte Firmen wie Bosch, Coca-Cola, Lego, World Bank, DM und viele weitere zu Pogacniks Kundenstamm.

Des Weiteren bringt der passionierte Slowene seine Methode in Form von Workshops dem Publikum näher. Die Themenbereiche reichen von The Art of Leadership - From Excellence to Genius bis zu Creativity Masterclass - The key for Success in the Disruptive Economy.

Allein im Jahr 2016 beeindruckte der Revolutionär in über 50 Vorträgen und Workshops auf der ganzen Welt Mitarbeiter und Manager in Führungspositionen.



