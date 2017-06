Interessenten zu Nutzern und Kunden machen

(fair-NEWS)

Eine gute Usability und die damit erzeugte User Experience auf Websites und in Online-Shops sind elementar, um aus Interessenten Nutzer und aus Nutzern Kunden zu machen. Die Akademie der Deutschen Medien veranstaltet dazu vom 25. bis 27. Juli 2017 den dreitägigen Intensivkurs „Usability Manager" in München. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern, wie sie Websites und Shops und vor allem die relevanten Online-Prozesse wie Bestellvorgang, Nutzerregistrierung und Newsletteranmeldung erfolgreich auf ihre Nutzer und Kunden zuschneiden. Die Teilnehmer erfahren zudem, wie erfolgreiche Online-Auftritte strukturiert sein müssen, um die Conversion zu erhöhen und sie lernen wirksame Methoden zur Messung von Usability und User Experience kennen.Die Referenten Tobias Hauser (Geschäftsführer, Arrabiata Solutions) und Manfred Spatz (Usability- und Online Marketing-Experte) beantworten und behandeln dazu im Kurs u. a. folgende Fragen: Was gehört für die eigene Zielgruppe zu einer benutzerfreundlichen Website? Welche Methoden und Tools gibt es, um eine bestmögliche Usability und User Experience zu ermöglichen? Welche Messverfahren stehen zum Testen und Bewerten der Benutzerfreundlichkeit zur Verfügung? Und wie lassen sich mit den gewonnenen Erkenntnissen höhere Conversion-Rates realisieren?Das Intensivseminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen (Online-)Marketing, Vertrieb, Verkauf, Produktmanagement und E-Business sowie an Webshop- und Portal-Manager und alle, die Webshops und Websites optimieren möchten.Vom 6. bis 8. November 2017 wird das Seminar erneut in München angeboten werden.