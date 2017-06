UEFA Champions League: Juventus vs. Real Madrid - Welches Team führt bei Twitter?

(fair-NEWS)

Das Champions League-Finale in Cardiff am 3. Juni rückt immer näher, und die Spannung steigt. Mit welcher Leidenschaft die Fans dem Ereignis entgegenfiebern, zeigt sich auch im Netz.Die Herzen der Fans schlagen für Ronaldo, Gianluigi Buffon landet auf dem zweiten PlatzCristiano Ronaldo wird am häufigsten erwähnt (über 7.200 Mal in 14.800 weltweiten Tweets), er ist auch der beliebteste Spieler. Die Tweets über seine Person fallen überwiegend positiv aus. Der laut den Usern zweitbeste Spieler ist Gianluigi Buffon (4.034 Erwähnungen), gefolgt von zwei weiteren Juventus-Spielern, Paulo Dybala (3.612 Tweets) und Mario Mandukić (2291 Tweets). Auf Platz vier und fünf folgen zwei Spieler von Real Madrid Álvaro Morata und Gareth Bale mit 2.239, bzw. 2.149 Erwähnungen. Isco landet mit 2.133 Erwähnungen auf dem sechsten Platz.Auch Zidane steht im Mittelpunkt des InteressesZinedine Zidane als aktueller Trainer von Real Madrid und ehemaliger Spieler von Juventus taucht ungefähr gleich oft in allen Tweets auf, die sich mit den beiden Mannschaften befassen. Was die Bewertung seiner Person angeht, sind die Statements über Zidane überwiegend neutral - mit einer Tendenz zum Positiven.3-4-3 für Juve, 2-4-4 für Real: Welche Aufstellungen bei Twitter diskutiert werdenWelche Tipps geben die Twitter User hinsichtlich der Aufstellung ab? Buffon im Tor, Chiellini, Barzagli und Alves in der Verteidigung, Khedira, Marchisio, Pjanic und Cuadrado im Mittelfeld und Dybala, Kean und Mandzukic im Sturm. Real-Fans bevorzugen eine offensive Aufstellung: Navas im Tor, Marcelo und Ramos in der Verteidigung, Rodriguez, Casemiro, Kroos und Isco im Mittelfeld und Bale, Morata, Benzema und Ronaldo im Angriff.Expert System hat 30.000 Tweets mit Cogitos kognitiver Technologie analysiert. Diese wurden ausgewählt nach Hashtags, die im Zusammenhang mit der Champions League Ende Mai (19. bis 31. Mai) am häufigsten verwendet wurden (#ChampionsLeague, #Cardiff2017, #juventus, #realmadrid etc.). Dabei wurden Tweets auf Englisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und Französisch berücksichtigt.Weitere Informationen finden Sie unter: www.expertsystem.com/wp-content/uploads/2017/06/Expert-IQ-Report-UEFA-Champions-League.pdf und www.expertsystem.com/wp-content/uploads/2017/06/Infographic-Champions-League-2017.pdf