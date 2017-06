Coloplast-Wundauflage gewinnt renommierten Designpreis

Pressemitteilung von Coloplast GmbH

Red Dot Award für Biatain® Silicone

(fair-NEWS) Die neuen Größen und Formen der Wundauflage Biatain® Silicone von Coloplast wurden mit dem Red Dot Award: Product Design 2017 ausgezeichnet. Bei diesem international anerkannten Designpreis stehen die Anwenderfreundlichkeit und Produktästhetik im Fokus.



Biatain Silicone Schaumverbände sind weiche, flexible und mit einer sanften Silikonhaftschicht versehene Wundauflagen zur Behandlung von chronischen und akuten Wunden. Sie zeichnen sich insbesondere durch ihr überragendes Exsudatmanagement und ihre einzigartige Wölbung zum Wundgrund aus. Mit dem um acht neue Größen und Formen erweiterten Biatain Silicone Portfolio ist nun ein sicherer und flexibler Einsatz an nahezu allen Körperstellen möglich.



„Wir sind sehr stolz und freuen uns über den Red Dot Award. Als international anerkanntes Qualitätslabel für hervorragendes Design bestätigt er das Konzept, das hinter den Biatain Silicone Produkten steht. Diese wurden nach der Coloplast-Design-DNA entworfen. Das bedeutet, dass die Anwender nicht nur ein Produkt mit exzellenter Absorption für eine schnellere Heilung erhalten, sondern auch ein anwenderfreundliches und modernes Design“, sagt Dirk Meyer, Group Sales Director Woundcare bei Coloplast. „Während viele Wundauflagen den Hautton imitieren wollen, ist Biatain Silicone in einem frischen, leicht lichtdurchlässigen Grauton gehalten. Durch das typische Coloplast-Punktmuster wirkt der Verband optisch noch dezenter. Türkise Touchpoints zeigen unter anderem, wo das Produkt für eine besonders leichte und sichere Handhabung geöffnet werden sollte.“



Bildinformation: Ausgezeichnetes Design: Biatain® Silicone erhielt den Red Dot Award: Product Design 2017.

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt Coloplast Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden.

Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie.

Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern.

«Coloplast-Wundauflage gewinnt renommierten Designpreis»

Kuehnstraße 75
22045 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 46862-305
Nina Adam
Nina Adam, Senior Market Manager, BU Wundversorgung, Tel. +49 40 46862-305, Mobil +49 170 4380509, Fax: +49 40 669807-651, DENAD@coloplast.com