Matjesmeister kommen aus Hessen

(fair-NEWS)

Die Gewinner im Finale um die 13. Friesenkrone Matjesmeisterschaft am 1. Juni in Hamburg stehen fest. Den ersten Platz belegte das "Luther-Team" aus Hessen. Hannah Fromm und Jan Brey, Köche-Nachwuchs aus dem Luther Stift Hanau, nehmen die 13. Matjesmeisterkrone mit nach Hause. Mit dem ersten Platz prämiert wurden ihre drei Kreationen "Süßkartoffel-Rösti mit würziger Matjes-Kruste auf Senferde, Schwertmuschelremoulade und Kapuzinerwurzel", "Gefüllte Pitahaya mit Matjes-Filet und Avocado-Salat" sowie "Bauernbrot trifft Matjes".Platz 2 für festivaltaugliche Snacks erzielte das Team "Die Sonne rockt" - ebenfalls aus Hessen: Chiara Wick und Marvin Knapp vom Hotel "Die Sonne" in Frankenberg punkteten mit Büchsen-Matjes feuerfest, Matjes goes Thai und einem Katerfrühstück. Platz 3 ging nach Berlin an Paul Jahn vom Restaurant "Fischers Fritz" und Frederik Ohlms vom Restaurant "Sarah Wiener".Den Publikumspreis errang das Cuxhavener Team Seelust (Miká Kersting und Jonas Winklmeier) mit seiner Anti-Kater-Kreation "The crazy train", drei pikanten Häppchen gegen den Headbang-Schmerz für den Tag danach.Moderiert hat die 13. Friesenkrone Matjesmeisterschaft Karin Tischer, Europas gefragteste Trendforscherin im Lebensmittel- und Getränkebereich. Sie hielt nach den Matjes-Streetfood-Rezepten mit dem größten Zukunftspotenzial Ausschau. Sie lobte vor allem die Kreativität der zehn jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit Rezepten mit unterschiedlichsten Texturen und ungewöhnlichen Kombinationen überzeugen konnten.Live vor einer hochkarätig besetzten Fachjury und Publikum zauberten die Nachwuchsköche je drei kleine Snacks mit Steetfood- und Festival-Qualitäten, bei denen als Hauptkomponente Matjes verarbeitet wurden. "Die rockigen Ideen der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns umgehauen, das Niveau steigt von Jahr zu Jahr", resümiert Sylvia Ludwig, Sprecherin des Veranstalters Friesenkrone aus Marne. "Dabei legen die Teams selbst unter Hochdruck professionelle Coolness an den Tag. Das verdient höchsten Respekt." Auch Jury-Mitglied Julia Komp, Sterneköchin vom Restaurant Schloss Loersfeld, zeigte sich begeistert: "Obwohl ich kritisch geurteilt habe, bin ich schwer beeindruckt von den Leistungen der Teams." www.friesenkrone.de



Bildinformation: Strahlende Gesichter: Der Friesenkrone Matjesmeisterpokal 2017 geht nach Hessen.