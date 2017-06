Panini: Premiere für Perspektivspielerbildchen

(fair-NEWS)

Stuttgart - Bislang war es meist den etablierten Stars vorbehalten, als klebende Konterfeis in einem Panini-Album verewigt zu werden. Nun veröffentlicht Panini am 24. Mai zum ersten Mal in Deutschland eine Stickerkollektion zum Confed-Cup, der in Russland vom 17. Juni bis 2. Juli ausgetragen wird. Bei der WM-Generalprobe, die auch als Perspektivturnier gilt, werden vermutlich gerade im DFB-Team zahlreiche Nachwuchskicker auflaufen.Das weltweit exklusive Panini-Album in FIFA-Lizenz ist ein Abbild davon: Sebastian Rudy, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Julian Weigl oder Leroy Sane haben sich beispielsweise ihre Stammplätze im 52-seitigen Sammelheft gesichert. Statt als klassische Porträts zeigt Panini die Spieler in Aktion auf dem Spielfeld. Neben dem amtierenden Weltmeister Deutschland nehmen auch die Sieger der sechs kontinentalen Meisterschaften (Kamerun, Australien, Portugal, Mexiko, Neuseeland und Chile) sowie Gastgeber Russland am Turnier teil."WM-Gastgeber Russland läuft sich mit dem Confed-Cup organisatorisch warm, dasselbe gilt auch für Panini. Denn wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der WM-Stickerkollektion", so Hermann Paul, Geschäftsführer von Panini in Stuttgart. Stichwort WM-Sticker: Panini bringt bereits seit 48 Jahren WM-Alben und -Bilder auf den Markt, 2018 die 13. Edition in Folge. "Und auch für 2022 konnten wir uns bereits die Rechte sichern", freut sich Paul.Die Eckdaten zur Stickerkollektion zum Confederations Cup in Russland 2017: 288 Sticker, 24 davon auf Glitzerpapier, Stickertüte mit fünf Bildchen (70 Cent), Album (2,50EUR), weltweiter Vertrieb.



Bildinformation: Erstmals kommen Panini-Sticker zu einem Confederations Cup in Deutschland in den Handel.