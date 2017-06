KM-Gaming.de bringt Ihre erste mechanische Gaming Tastatur auf den Markt

(fair-NEWS)

Das Unternehmen Kohlmeier GmbH hat, mit Ihrem Brand KM-Gaming.de, eine der günstigsten mechanischen Aluminium RGB Tastaturen auf dem deutschen Markt gebracht. Die mechanische Tastatur ist nicht nur für den aktiven Hardcore Gamer gedacht, sondern auch für die Casual Spieler. Die KM-Gaming Tastatur hat ein edles, aber schlichtes Design und ist kombiniert mit hochwertiger Technik. Die KM-Gaming K-GK1, wie Sie vom Unternehmen genannt und präsentiert wird, hat viele Besonderheiten, die eigentlich bei Gaming Tastaturen ab 150 Euro erst zu finden sind. Die Eigenschaften sind wie folgt:- Art: Mechanische Gaming Tastatur- Switches: Kailh Brown, besonders für Gaming und Vielschreiber geeignet- Lebensdauer: 50 Millionen Tastenanschläge- Aluminium Gehäuse- Alle Tasten RGB LED beleuchtet- 13 voreingestellte Beleuchtungsmodi- Effektgeschwindigkeit und Helligkeit einstellbar- 5 "Game Mode" Slots für individualisierbare Beleuchtung passend für dein Lieblings-Game- 104 Tasten + FN Taste [DE - QWERTZ - Layout]- Multimediafunktionen über FN Taste- Anti Ghosting; Full n-Key Rollover - alle Tasten können gleichzeitig ausgelesen werden- sperrbare "Windows" Taste- Software (per kostenlosen Download)- Makro-Editor- 3 Profile- alle Tasten per Makro belegbar- alle Tasten "umlegbar"- alle Tasten mit Multimediafunktionen belegbar- jede Taste im "Game Mode" individuell beleuchtbar- abnehmbare magnetische Handballenauflage- ein- und ausklappbare Tastaturfüße- Gewicht: ca. 1.250 Gramm- Kompakte Abmessungen [ohne Handballenauflage]:- 460mm breit - 170mm tief - 37mm hoch- ca. 1,8m textilummanteltes USB Kabel- vergoldeter USB Anschluss- 120 Noise Dampener Ringe und KeyCap Puller im Lieferumfang enthaltenDer Lieferumfang besteht aus der Tastatur, der magnetischen Handballenauflage, dem Handbuch, eine eigene Software zum Einstellen der Beleuchtung und diversen anderen Gaming Features. Als Besonderheit sind im Lieferumfang die Dämpfer enthalten. Sofern dem Kunden die mechanische Tastatur zu laut erscheint, kann er diese mittels "Noise Dampener" dämpfen. Hier liegen 120 Dampener dabei.Die Tastatur wird zu einem Preis von 99,90 Euro angeboten und kann derzeit auf AMAZON oder über den KM-Gaming.de eigenen Shop bezogen werden.KM-Gaming.de ist ein Brand der Gebr. Kohlmeier GmbH aus Vlotho, welche seit über 40 Jahren in diversen Märkten aktiv ist.- Mehr unter http://bit.ly/2riOuEEHomepage: www.kohlmeier-gaming.de/facebook: https://www.facebook.com/KohlmeierGaming



Bildinformation: tm