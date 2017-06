Die Tagelöhner sind wieder da

(fair-NEWS)

Früher, ganz früher gabe es den Begriff Tagelöhner, die Älteren können sich vielleicht erinnern. Das waren die Zeiten in denen Beschäftigungslose an Außenstellen des Arbeitsamtes wie Hafen und Großmarkt auf einen Tagesjob warteten.Eigentlich sollten diese Zeiten längst vergangenen sein, meint man? Mit Verwunderung stellt man aber fest dass diese Form von Beschäftigung wieder da ist. Weit über eine Million arbeiten wieder als moderne Taglöhner! Selbst im Internet sind Anzeigen mit dem Suchbegriff ”Tagelöhner” zu finden. Die vermeintliche Selbstverständlichkeit eines sicheren Arbeitsplatz, in einem der reichsten Länder, ist vorbei.Es ist auch die Antwort auf das Streichen von Fördermitteln und die Taktik jeden egal zu welchem Preis in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen um die Arbeitslosenzahlen zu frisieren.Für die Industrie ist der Arbeitsmarkt flexibler und billiger. Der Arbeitnehmer zahlt oftmals einen hohen Preis, er fühlt sich unsicher, gesellschaftlich zurückgesetzt (soziale Desintegration) und ausgenutzt.Klar wir sind Exportweltmeister aber wer profitiert davon, die Leute in prekären Arbeitsverhältnissen bestimmt nicht. Jetzt könnte die Politik den Wünschen aus USA aber auch unseren EU Partnern entgegenkommen und etwas gegen die Exportüberschüsse unternehmen zum Beispiel vernünftige Löhne zahlen, Zeitarbeit und Leiharbeit mildern. Das würde zu etwas mehr sozialer Gerechtigkeit führen.Schlechte Jobs ersetzen gute JobsDie sogenannte Liberalisierung des Arbeitsmarktes wird nicht mehr zurückgenommen werden. Die Vorteile sind einfach zu schön, Lockerung des Kündigungschutz, verminderte soziale Verpflichtungen und anderes mehr. Damit geht mal wieder die Schere arm und reich weiter auseinander.Bewußt wird hier auf den Begriff “Arbeitgeber” verzichtet denn es gibt viele redliche, kleine Arbeitgeber die es nicht einfach haben.Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird hohe Ansprüche an die Qualifikation und an die geistige Beweglichkeit stellen. Ein lebenslanges Lernen war schon angesagt, wird aber in der Zukunft noch schneller an Bedeutung gewinnen. Sicher ist dass die Qualifikation und Fremdsprachen wichtiger werden in Zeiten der Globalisierung.IT-Spezialisten gefragtAufgrund der enormen Bandbreite der Branche sind IT-Techniker gefragt, die Branche hat ständige Zuwachsraten. Hier besonders die IT-Sicherheit da die IT-Kriminalität und daraus resultierende Bedrohungen täglich wachsen. Zweiundachtzig Prozent der Betriebe stellen IT-Mitarbeiter ein. Dies wird nur noch von der Finanzbranche getoppt, wenn wundert es?Um möglicherweise prekären Arbeitsverhältnissen zu entgehen bietet sich alternativ eine Tätigkeit als Freelancer an. Dieser ist nicht in eine Weisungsstruktur eingebunden und frei in seinen Entscheidungen.Keine Gründungen sind die Arbeitslosigkeit von morgenOhne Gründerlandschaft verarmt unsere Wirtschaft. Wichtige Kreativität geht verloren, Marktlücken werden vernachlässigt. Die Selbstständigkeit hat ihre eigenen Gefahren aber ohne Risikobewußtsein gäbe es auch keine große Firmen die irgendwann auch klein angefangen haben. Die Grünen fordern nun einen neue Gründungskultur, es wäre erfrischend wenn sich diese Initiative durchsetzen würde.Ulrich Schappach (Gründungcoach)



Bildinformation: IT-Service-Net