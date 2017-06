Urlaub an der polnischen Ostsee: Erholung mit Meerblick im 4-Sterne-Wellnesshotel Lambert

(fair-NEWS)

Erholung mit Meerblick im 4-Sterne-Wellnesshotel Lambert:Das 4-Sterne-Strandhotel Lambert bietet den perfekten Rahmen für einen erholsamen und komfortablen Ostsee- und Wellnessurlaub. Das Hotel liegt in hervorragender Lage direkt am Strand im Herzen des beschaulichen Badeorts Ustronie Morskie und bietet eine herrliche Aussicht auf die blaue Ostsee.Das im Jahr 2013 neu erbaute Wellnesshotel beherbergt 70 Gästezimmer in sechs Kategorien, ein À-la-carte-Restaurant und einen Spa- und Wellnessbereich. Die Zimmer sind allesamt zeitlos und elegant mit stilvollen Holzmöbeln und wertigen harmonisch aufeinander abgestimmten Materialien eingerichtet und mit allem zeitgemäßen Komfort ausgestattet. Warme braune-beige Farben und stimmungsvolle Beleuchtung runden das Gesamtbild ab und verleihen den Zimmern eine natürliche Wohlfühlatmosphäre.Die traumhafte Lage direkt am Meer, der erlesene Wohnkomfort und die wahre polnische Gastfreundschaft versprechen Erholung und Entspannung pur. Der schöne und moderne Spa- und Wellnessbereich mit vielseitigem Wellnessangebot ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse.Vielfältige Reiseangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Attraktive Reiseangebote im Hotel Lambert bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner Website an. Die Pauschalangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Urlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Angeboten im Überblick:• Arrangement: Wellnesszeit Fruchtig & Frisch• Termine: Arrangement gültig bis 21.12.2017 (ausgenommen Hochsaison 30.06.-20.08.2017)• Dauer: 3 Tage / 2 Nächte• Preise: Ab 120,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 2 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Ein Obstkorb bei Anreise auf dem Zimmer4. Jeden Tag frisch gepresster Obstsaft5. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts6. Nutzung des Spa- und Wellnessbereiches (Innenpool, Jacuzzis, Saunalandschaft)7. Kostenloses WLAN8. Inkl. Aroma-Massage mit ätherischem Öl aus Früchten (50 min)9. Inkl. kosmetische KonsultationWeiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,19,hotel-lambert-medical-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



