(fair-NEWS)

Wer hat nicht von ihnen gehört? Hoverboards - die stylische Alternative zum Fahrrad. Jetzt, wo der Himmel blau ist und die Sonne lacht, ist der Cat 2Droid Fun genau das richtige Spaß-, Sport- und Fortbewegungsmittel für alle, denn Elektromobilität zieht in jeden Alltagsbereich ein.Cat Berlin steht seit Jahren für Qualität im E-Mobility-Bereich und bietet sein Fun-Modell inklusive Radhaus-Schützern, Designelementen in verschiedenen Farben und witzigem Aufkleberset jetzt zum Sonderpreis an. Damit ist jeder auf der sicheren Seite, denn viele Testberichte und Kundenrezensionen bestätigen, dass der Cat 2Droid Fun von Cat Berlin hochwertig, stylisch und einfach zu erlernen ist.Link: https://catberlin.de/produkt/cat-2droid-fun-zweirad-mit-elektromotor/ Creative Direction: Sebastian Pladwig



Bildinformation: Mit dem Cat 2Droid Fun ab in den Sommer!