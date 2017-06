Neubau im Deuter Park vor Fertigstellung bereits voll vermietet

(fair-NEWS)

Kurz vor der geplanten Fertigstellung des Bürogebäudes im Juni 2017 kann das Augsburger Immobilienunternehmen Deuter Invest GmbH Vollvermietung für ihren Neubau im Deuter Park melden.Im Rahmen der Weiterentwicklung des Deuter Parks in Augsburg entsteht an der August-Wessel-Straße 23 ein viergeschossiger Büroneubau mit einer Gesamtmietfläche von ca. 2.800 m² und zwei Parkdecks in den Untergeschossen mit 54 Stellplätzen.Mieter sind mit rund 1.750 m² die SYNLAB Deutschland Holding GmbH und die CPU Softwarehouse AG mit 700 m², die mit den Anmietungen jeweils ihre bereits im Deuter Park befindlichen Flächen erweitern sowie die Neuansiedlung der GBS German Bionic Systems GmbH mit 350 m².Die SYNLAB Gruppe ist ein Anbieter für human- und veterinärmedizinische Labordienstleistungen sowie für Umweltanalysen, die CPU ist auf die Entwicklung von Software für Banken spezialisiert während die GBS sog. Exoskelette entwickelt, also Mensch-Roboter-Verbindungen z.B. zum Heben schwerer Lasten.„Neben der Tatsache, dass wir noch vor Fertigstellung die modernen und flexiblen Flächen voll vermieten konnten, sehen wir mit diesen Mietern unsere Strategie bestätigt, die den Deuter Park in Augsburg als den Unternehmensstandort für Verwaltung und Produktion positioniert,“ so Jochen Pfefferle, der Geschäftsführer der Deuter Invest GmbH. „Das möchten wir auch in Zukunft weiter ausbauen.“Der Deuter Park ist ein Büro- und Gewerbestandort im Nord-Westen Augsburgs mit bester Verkehrsanbindung. Moderne Gebäude bieten flexible Flächen auf über 65.000 m² für Büro-, Labor- und leichte Produktionsnutzungen an.



Bildinformation: Gebäudeansicht August-Wessel-Str. 23