Prickelnde Kindheitserinnerung jetzt als Drink – Die Ahoj-Brause jetzt in neuer Form! Online ab sofort und zuerst bei Lifestyle Drinks erhältlich!

Hamburg, Juni 2017Nostalgie aus der Dose: Das prickelnde Ahoj-Brausepulver gibt es jetzt online - exklusiv bei Lifestyle Drinks auch als praktische Ready-To-Drink-Variante. Nie konnte die Kindheit intensiver erlebt werden! Das Trendgetränk der 1990er Jahre weckt nostalgische Gefühle und ist jetzt in ganz neuer Form im Online-Shop auf www.lifestyle-drinks.online erhältlich.Als Brausepulver bekannt und geliebt, erfrischt es seit Generationen. Ob als Pulver aus der Hand geschleckt, in Wasser als Brause aufgelöst oder seit Jahren als Bonbons: jeder liebt Ahoj! Logischer Schritt: Nun ist es als fertiger Softdrink erhältlich, im Moment exklusiv im Online Shop von Lifestyle Drinks. Der Spezialist für funktionale und lifestylige Getränke ist exklusiver Online-Partner für B2B und B2C und freut sich, ein ganz besonderes Produkt im Sortiment begrüßen zu dürfen!Ahoj-Brause – Das kultige Lifestylegetränk weckt Kindheitserinnerungen. Vielleicht aus den Augen, aber niemals aus dem Sinn! Ahoj-Brause ist nicht nur eine Erinnerung, sondern ein erfrischendes Lifestyle Getränk für jeden Tag. Höchste Zeit, in Nostalgie einzutauchen und in Erinnerungen zu versinken. Das Retrogetränk ist in 4 Kultgeschmackrichtungen erhältlich: Himbeere, Waldmeister, Orange und Zitrone – in der 0,33l Dose eine hervorragende Erfrischung. Ahoj Sommer – du kannst kommen!Die Ahoij-Brause Limonaden sind online ab 0,99€ im Lifestyle Drinks Online-Shop (www.lifestyle-drinks.online) erhältlich.Weitere Informationen unter www.lifestyle-drinks.online.Die Lifestyle Drinks GmbH ist Deutschlands Spezialist für lifestylige und funktionale Premium-Drinks. Mit vielen - auch internationalen - Lifestyle Getränkemarken im Angebot - teils sogar exklusiv in Deutschland - ist Lifestyle Drinks der Spezialanbieter auf dem Markt.Bestellungen werden bevorzugt über das innovative und einzigartige onlinebasierende Lifestyle-System erfasst und damit blitzschnell, zu jeder Tag- und Nachtzeit entgegengenommen und erfüllt.Der Online Shop ist auf einer einzigartigen neurologischen Lifestyleanalyse aufgebaut und gibt Kunden so die Möglichkeit, je nach Persönlichkeitstyp, individuell einzukaufen.Lifestyle Drinks hat sein Angebot sowohl auf Endkunden, als auch auf B2B Kunden ausgerichtet. Gewerbebetreibende, HoReCa und Offices sowie Großhändler und Einzelhandel, Wiederverkäufer und Exporteure haben die Möglichkeit, das Sortiment bei Lifestyle Drinks zum jeweiligen Einkaufspreis zu beziehen.Weitere Informationen finden Sie unter www.lifestyle-drinks.online



Bildinformation: Prickelnde Kindheitserinnerung jetzt als Drink – Die Ahoj-Brause jetzt in neuer Form! Online ab sofort und zuerst bei Lifestyle Drinks erhältlich!