Zielführend & erfolgreich werben - Die AdWords Agentur für Hamburg

So steigt also auch die Relevanz für Unternehmen! Die Bedeutung des mobilen Geschäfts wird jedoch häufig unterschätzt oder nicht genügend beansprucht. Begriffe wie Online Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Google AdWords sollten jedoch für jeden zukunftsdenkenden Geschäftsführer bekannt sein.Das Werben im Internet - Was bedeutet Google AdWords?Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, suchen wir mittlerweile alle Informationen, die wir benötigen oder uns beschäftigen, erst einmal im Internet. Und wie machen wir das? Richtig! Wir geben bei Google einen Suchbegriff ein und lassen die Suchmaschine Ergebnisse finden.Ein wichtiger Bestandteil dieser Suchergebnisse sind die bezahlten Anzeigen, die sogenannten Google AdWords, welche eine hervorragende Alternative zu den organischen Suchergebnissen sind.Es gibt nichts Schlimmeres für ein Unternehmen, wenn seine Webpräsenz für Kunden nicht auffindbar ist - warum also nicht Google AdWords nutzen?Interview mit Herrn Wenzel von der AdWords Agentur für HamburgHerr Wenzel ist Geschäftsführer von der AdWords Agentur für Hamburg - er ist nicht nur zertifizierter Google Partner, sondern verfügt auch über ein enormes Fachwissen und langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Aus diesem Grund haben wir ein Interview mit ihm geführt, um seine Expertenmeinung bezüglich AdWords und das zielführende und erfolgreiche Werben einzuholen.ONMA: Was bedeutet für Sie zielführend und erfolgreich werben?Felix Wenzel: Das ist natürlich ein sehr breit gefasster Begriff. Er bedeutet für uns, dass das Budget des Kunden bestmöglich genutzt wird und dementsprechend auch erfolgreich investiert wird. Wenn der Kunde zum Beispiel das Ziel verfolgt, Leads zu generieren, ist es für uns natürlich nicht zielführend, wenn der Kunde bis zum Ende des Monats keine neuen Leads hat. Das heißt, man muss immer prüfen, welche Ziele jeder einzelne Kunde hat und für uns ist es nur dann erfolgreich, wenn diese Ziele erreicht werden und der Kunde zufrieden mit unserer Arbeit ist.ONMA: Wie geht die AdWords Agentur für Hamburg vor, um zielführend und erfolgreich zu werben?Felix Wenzel: Wir legen sehr großen Wert auf Qualität, da wir keine 0-8-15 Agentur sind, die mit Skripten oder automatisierten Prozessen arbeitet. Agenturen, die so arbeiten, gibt es leider genug - sogar die größten Agenturen in Deutschland arbeiten auf diesem Niveau, somit ist es denen auch möglich so eine große Anzahl an Kunden zu betreuen. Das ist definitiv nicht unser Ziel, weshalb wir uns auch ganz klar von diesen abgrenzen. Natürlich wollen wir wachsen aber sobald wir merken, dass die Qualität nachlässt, würden wir einen Aufnahmestopp machen. Nur mit hoher Qualität schaffen wir es, die Ziele unserer Kunden umzusetzen und eine hohe Kundenzufriedenheit zu generieren - welches dann als unser Erfolg definiert ist.ONMA: Welcher Herausforderung muss sich die AdWords Agentur für Hamburg stellen?Felix Wenzel: Das größte Problem, das wir haben, ist das schlechte Image von Google AdWords. Es gibt in der Agenturszene viele schwarze Schafe, die durch ein unglaubwürdiges Preismodell oder eine schlechte Leistung, Kunden verärgern. Wir erhalten viele Anfragen von skeptischen Kunden, bei denen wir sehr viel erklären müssen, da sie diese Zusammenarbeit vorher noch nicht kannten oder leider von einer qualitativ schlechten Agentur beraten wurden.Kontakt:AdWords Agentur für HamburgHerr Felix WenzelRühmkorffstraße 530163 HannoverTel. 0511 13 22 12 28E-Mail: info@adwords-agentur-hamburg.deWeb: www.adwords-agentur-hamburg.de



