Die Inanspruchnahme von professionellen WordPress-Agenturen durch private Blogger nimmt zu

Eine Masse ohne KlasseSeit der Digitalisierung sind immer mehr Menschen in der Lage, sich über das Internet mit anderen auszutauschen und ihre eigenen Gedanken - beispielsweise in Form eines Blogs - festzuhalten. Fast jeder fünfte Internetnutzer hat heutzutage einen eigenen Blog mit den unterschiedlichsten Themen von Finanzen über Food bis hin zu Design. Viele dieser Blogger schreiben sehr ambitioniert über ihre Leidenschaft und einige merken irgendwann, dass ihr Hobby ihnen auch Nebeneinkünfte erbringen kann, beispielsweise durch Affiliate-Marketing oder bezahlte Artikel, in denen Sie ganz bestimmte Produkte promoten.Der Großteil der privaten Blogger, die mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen wollen, steht jedoch vor dem Problem, dass ihr Blog keineswegs den Ansprüchen etwaiger Unternehmen entspricht, die Affiliate-Marketing betreiben wollen. Sie haben einfach nicht die Expertise mit WordPress, dem Content Management System, auf dem die meisten Webseite und Blogs eingerichtet werden. Gleichzeitig kann es vorkommen, dass ihr Blog für Google keine Relevanz hat und bei den organischen Ergebnissen der Suchmaschine nicht auf der ersten Seite zu finden ist. Für Viele Blogger bedeutet dass, ihren Blog zeitaufwendig zu redesignen und die Faktoren einer erfolgreichen Platzierung bei Google zu recherchieren - oft mit keinem befriedigenden Ergebnis. Genau hier kommt WordPress-Mania ins Spiel.Professionelle Blog-Pflege - für PrivatkundenWordPress-Mania ist die WordPress-Agentur von A bis Z in allen Fragen des größten Content Management Systems: Egal ob die Auswahl und Installation von WordPress Themes, die Konzeption von Designs oder dem grundlegenden Aufgaben wie die Installation und laufende Aktualisierung von WordPress, WordPress-Mania ist die ideale Agentur dafür und noch mehr. Auf Kundenwunsch ist die Agentur ebenfalls in der Lage, individuelle Programmierungen wie WordPress Apps, Online Shops oder ganz eigene, auf den Kunden zugeschnittene Modifikationen zu erstellen. Möglich wird das durch die jahrelange Erfahrung des Teams hinter WordPress-Mania: Die Agentur ist Teil der ONMA Online-Marketing GmbH, versteht sich also auf sämtliche Aspekte des Online Marketings. Gleichzeitig stehen wir ständig im Kontakt mit professionellen WordPress Experten, sodass die Agentur stets auf dem neusten Wissensstand in Sachen PHP und CCS ist.Diese Expertise stellt WordPress-Mania natürlich nicht nur privaten Blogs zur Verfügung: Im Rahmen der ONMA Online Marketing GmbH sind selbstverständlich auch Unternehmen als Kunden gern gesehen. Aber egal ob Unternehmer oder privater Blogger, Die Agentur begegnet ihren Kunden auf Augenhöhe und betrachtet ihre Geschäftsbeziehungen als Partnerschaft. Teilweise kann es sogar vorkommen, dass Kunden auf eigenen Wunsch hin bei der Optimierung mithelfen. Die Erfahrung der Kunden spielt aber keine Rolle für diese höchst professionelle Agentur: Ob Blog-Profi oder blutiger Anfänger, WordPress-Mania betreut jeden Kunden.Interview mit Winfried Wengenroth, Geschäftsführer der ONMA Online Marketing GmbH und Betreiber von Wordpress ManiaFrage: Wo überall ist Wordpress-Mania in Deutschland aktiv?Mania: Unser Hauptsitz ist in Hannover, aber unsere Kunden kommen aus der ganzen Welt. Vor allem wegen der deutschen Sprache haben wir unter anderem Kunden aus der Schweiz und Österreich. Zurzeit überlegen wir auch, das Unternehmen globaler auszurichten und unsere Dienstleistungen in Englischer Sprache anzubieten. Das bisherige Kundenfeedback dazu war äußerst positiv und wir könnten uns sehr gut vorstellen, demnächst zusätzliche zu unseren bisherigen Klienten Kunden aus Australien oder Südafrika zu betreuen.Frage: Wie ist das Preismodell aufgebaut? Ist es einmalig oder fortlaufend?Mania: Grundsätzlich kann der Kunde aus zwei Support-Stufen wählen, die sich qualitativ und preistechnisch unterscheiden.Ob der Kunde fortlaufende oder eine einmalige Zahlung tätigt, hängt ganz vom der Auftragsbeschaffenheit und seinen persönlichen Wünschen ab: Beispielsweise kann der Kunde bei uns nur die Installation eines Plug-Ins für WordPress buchen. Das dauert circa drei Stunden, mit einem Stundensatz von entweder 40 Euro mit dem first-level -support oder 120 Euro pro Stunde mit dem senior-level-support. Manchmal kann man mit 10 Stunden first-level-support eine Website schon komplett gestalten und zahlt nur 400 Euro. Individuelle Spezialanfragen dagegen können unter Umständen einen Aufwand von 100 Stunden in Anspruch nehmen, da diese meist aufwändiger und komplexer sind. Es kann auch sein, dass fortlaufende Betreuungen gewünscht ist, weil der Blogger oder die Unternehmen zwar den Content liefern, aber nicht veröffentlichen wollen. In diesem Fall stellen wir auch einen Projektmanager oder einen persönlichen Techniker zur Verfügung, wenn wir Hosting oder Suchmaschinenoptimierung mit anbieten wollen. Dabei entfallen monatliche Kosten.Kontakt:WordPress ManiaRühmkorffstraße 530163 HannoverTel.: (0511) 62 66 85 00Mail: info@wordpress-mania.deWeb: www.wordpress-mania.de



