Pressemitteilung von Kristall trimini Kochel am See GmbH

(fair-NEWS) Liebe Gäste,



auf vielfachen Wunsch unserer Gäste haben wir die Temperatur in der Kristall-Sauna auf 95°C erhöht.



Freuen Sie sich ab sofort auf ein noch heißeres Saunavergnügen. In dieser Sauna findet täglich der morgendliche Kaffee-Aufguss und der abendliche Eiskristall-Aufguss statt!



Wir wünschen Ihnen frohes Schwitzen und erholsame Stunden!



Ihr Kristall-Team!

Insgesamt hat die Kristall-Therme 1.300 qm Wasserfläche mit unterschiedlichen Heilwassern, wie das Natronbecken, ein 6%iges Innen-Außenbecken, ein Poolbarbecken mit 1,5% Sole, ein 12%iges Solebecken im Obergeschoss sowie ein großzügiges Kaltbecken. Ebenso entstanden sind 5 neue Saunaanlagen, ein Dampfbad, ein türkisches Hamam mit einer Gesamtfläche von 450 qm sowie eine Panoramasauna mit Blick auf den Kochelsee und den Herzogstand für rund 300 Saunagäste.

Wir bieten speziell kreierte Kristall-Sauna-Aufgüsse, lassen Sie sich überraschen und genießen Sie das vielseitige Angebot.

Die großzügigen Terrassen und Balkonanlagen sowie die Ruheräume und die Liegeflächen werden allen Ansprüchen gerecht. Auch ein direkter Zugang zum Seeufer über eine Aufzugs- und Treppenanlage ist möglich.

Diese Pressemitteilung wurde über das Pressboard von fair-NEWS veröffentlicht.

«Heißes Schwitzvergnügen bei 95 Grad»

Seeweg 282431 Kochel am SeeDeutschlandClaudia KenngottKristall trimini Kochel am See GmbHSeeweg 2D-82431 Kochel a. SeeTelefon: 08851 - 53 00Telefax: 08851 - 845Internet: www.kristall-trimini.de Permanenter Link zur Pressemitteilung