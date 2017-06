Das IFF Institut Köln bietet jetzt noch mehr Meisterkurse an

(fair-NEWS) Die IFF Meisterschule erweitert ihr Angebot um fünf neue Meisterkurse. Jetzt können Fachkräfte, die ihren beruflichen Aufstieg vorbereiten möchten, sich an dem innovativen Kölner Weiterbildungsinstitut auch auf den Industriemeister Kunststoff und Kautschuk, Kraftverkehr, Gießerei, Pharmazie sowie Schutz und Sicherheit vorbereiten. Damit festigt die IFF Meisterschule ihre Position unter den führenden Bildungsträgern in Nordrhein-Westfalen.



Zertifiziert nach AZAV und DIN ISO 29990 legt die IFF Meisterschule bereits seit ihrer Gründung im Jahre 2014 außerordentlichen Wert auf hohe Qualitätsstandards. Der wichtigste Baustein des Bildungskonzepts ist ein exzellenter Unterricht durch Dozenten, die über langjährige Berufserfahrung verfügen und sich durch erstklassige didaktische Fähigkeiten auszeichnen. Um stets am Puls der Zeit zu arbeiten, setzt die IFF Meisterschule auf eine enge Zusammenarbeit mit Hochschulen und Handelskammern. Bisher beschränkte sich das Angebot an Industriemeister-Kursen auf die Bereiche Metall, Chemie, Logistik, Elektrotechnik und Mechatronik. Um noch mehr ambitionierten Fachkräften attraktive berufliche Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen zu können, wurde das Angebot jetzt um die Branchen Kunststoff und Kautschuk, Kraftverkehr, Gießerei, Pharmazie und Schutz & Sicherheit erweitert. Auch die Teilnehmer der neuen Kurse profitieren von dem innovativen Schichtplan-Modell der IFF Meisterschule. Dieses stellt ein deutschlandweit einzigartiges Angebot dar und ermöglicht Mitarbeitern im Schichtdienst den Besuch von Meisterkursen ohne organisatorische Schwierigkeiten und den Verlust von Schichtzulagen. Abhängig von ihren jeweiligen Arbeitszeiten besuchen die Teilnehmer die Kurseinheiten entweder vormittags oder am Nachmittag.



Unter dem Dach des 2014 gegründeten Kölner IFF Instituts befindet sich neben der Meisterschule die IFF Akademie für Management-Fortbildungen. Damit organisiert der stetig wachsende Bildungsträger den beruflichen Aufstieg von Fach- und Führungskräften aus Industrie und Wirtschaft. Als Ergänzung zu den regulären Kursen im eigenen Schulungshaus bietet das IFF Institut Einzelcoachings und Inhouse-Schulungen an.