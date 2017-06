Aktiv-Sportpark Moers bietet professionelles Umfeld - Deutsches Hockeyteam kam zur Regeneration

(fair-NEWS)

(hob) Pfingsten steht in Moers ganz im Zeichen des internationalen Hockeysports. Auf der Großsportanlage des Moerser TV findet noch bis zum 6. Juni ein „Drei-Nationen-Turnier“ statt, an dem neben Gastgeber Deutschland als Olympiadritter von Rio de Janeiro mit Belgien auch der Silbermedaillengewinner Belgien teilnahm. Indien belegte im vergangenen Sommer nur den achten Platz.Moers ist für das Nationalteam des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ein beliebter Veranstaltungsort geworden. Dazu trägt neben der neuen MTV-Sportanlage mit dem gepflegten Rasenplatz sicherlich auch die Nähe des Mannschaftshotels zum Schlosspark bei. Die herrliche Grünanlage wird von den Sportlern für Ausdauerläufe genutzt. Für Regenerationsübungen nutzt die DHB-Mannschaft den Aktiv-Sportpark Moers.Einen Tag nach der Auftaktniederlage gegen Belgien war Regeneration angesagt. „Eine Woche nach Ende der Meisterschaft und der Europaliga sind unsere Spieler noch voll im Saft“, beschreibt DHB-Athletiktrainer Manuel Ruep die sportliche Situation. Der ehemalige Fünfkämpfer ist Teil des fünfköpfigen Trainerstabs des Deutschen Hockey-Bundes. „Ich habe den Spielern heute spezielle Dehnübungen gezeigt, die auf ihre individuelle Regeneration abzielen. Anschließend nutzten sie die Möglichkeit, an einzelnen Geräten zu trainieren. Der 44-jährige Trainer ist mit der Wahl des Aktiv-Sportpark Moers sehr zufrieden: „Eine Top-Einrichtung, sehr gepflegt und ein toller Service. Wir kommen bestimmt wieder.“Beate Hawryluk vom Clubmanagement des Aktiv-Sportpark Moers lud die Sportler des DHB kurzerhand zur Trainingseinheit ein. „Wir bieten professionelle Rahmenbedingungen, die den hohen Trainingsanforderungen der Teams entspricht. In unseren Räumlichkeiten können die Sportler unter optimalen Bedingungen trainieren. Aufgrund unserer Erfahrung mit deutschen und internationalen Spitzensportlern hat sich der DHB bewusst für uns entschieden. Deshalb sind in den kommenden Monaten weitere Termine im Aktiv-Sportpark Moers angedacht.“



Bildinformation: Das deutsche Hockeynationalteam trainierte im Aktiv-Sportpark in Moers. © Holger Bernert