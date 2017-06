WIRTSCHAFTSBETRUG und JUSTIZVERSAGEN

(fair-NEWS)

Dieses Enthüllungsbuch beruht auf tatsächlichen Ereignissen und gibt die ungeschminkte Darstellung der Wirklichkeit wieder, es ist spannend und passt genau in die heutige Zeit!Über viele Jahre war ich Inhaber und Geschäftsführer eines deutschlandweit bekannten Unternehmens aus dem Bereich Marketing, Kommunikation und Werbung und hatte das Unternehmen aus dem Nichts heraus zu einem Millionen-unternehmen aufgebaut und war in Deutschland jahrelang Marktführer. Viele bekannte deutsche Großunternehmen aus fast allen Bereichen, besonders aber aus der Verlagsbranche, ließen ihre Werbung durch mich ausführen.Doch wie es mittlerweile in Deutschland gang und gäbe ist, gönnt man niemandem die Erfolge, auch wenn sie mit harter und konsequenter Arbeit und vielleicht auch ein wenig Glück erarbeitet wurden. Eine Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität wurde aufgrund anonymer Anzeigen tätig, nahm mich aufgrund dessen zweimal in Untersuchungshaft, anschließend wurde ich zu einer langen Haftstrafe verurteilt.Einer ebenso selbstherrlichen, zweifelhaften und einseitig ermittelnden Justiz habe ich leider zu verdanken, dass ich extrem hoch bestraft wurde, während ein weltbekannter Medienkonzern aufgrund exzellenter Anwälte und seines enormen Kapitals sich und seine Mitarbeiter mit viel Geld freikaufen konnte.Im vorliegenden Enthüllungsbuch geht es um Wirtschaftskriminalität und Justizversagen, die den Betrügereien des Zeitschriftenverlages kaum Beachtung schenkte, obwohl es genügend Anhaltspunkte gab.Oft wurden leider und werden heute immer noch die Falschen bestraft.Soeben erschienen bei Books on Demand GmbH, Norderstedt unter der ISBN 9783744814805.Erhältlich ab sofort im BoD Buchshop und in über 1.000 Online-Buchshops und 6.000 Buchhandlungen. E-Book mit ISBN in Kürze.Für weitere Fragen zum Buch steht Ihnen selbstverständlich auch das RedaktionsbüroKlaus-Dietrich Petersen, Mühlental 2A, 24991 Großsolt, Tel. 04633 968997- Fax 968998,zur Verfügung.Thorsten Lerbach



Bildinformation: Buchcover Copyright by Thorsten Lerbach