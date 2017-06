Informative und interessante Webseiten und Blogs

(fair-NEWS)

Eine eigene Webseite oder Blog zu haben, gehört heute schon fast zur Normalität. Und wenn man sie richtig einsetzt, kann es ein sehr wichtiges Werbemedium sein, um sein Anliegen im großen World Wide Web effektiv einzusetzen.Die erste Webseite wurde am 13. November 1990 von Tim Berners-Lee auf einem NeXT-Rechner verfasst und veröffentlicht – einen Tag, nachdem dieser gemeinsam mit Robert Cailliau ein neugefasstes Konzept für ein weltweites Hypertext-Projekt veröffentlicht hatte.[Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/WebseiteDie Geschenkbuch-KisteDie Liebe zu Büchern lernte Beate Geng während ihrer Ausbildung beim Bertelsmann Verlag, wo sie nach Beendigung der Lehre, bis sie heiratete und das erste Kind kam, eine Filiale des Bertelsmann Club-Center in Lahr/Schwarzwald leitete. Nun, da schon zwei Kinder erwachsen und ausgezogen waren, machte sie sich diese Liebe wieder zum Hobby und investierte sehr viel Zeit in ihre Geschenkbuch-Kiste.Mit viel Liebe zum Detail hat Beate Geng ihre Geschenkbuch-Kiste gestaltet. Hier werden viele interessante und lesenswerte Bücher vorgestellt. Vom Newcomer bis zum Bestsellerautor ist alles vorhanden und lädt zum Stöbern ein. Diese Seite ist sehr übersichtlich gestaltet. Suchen und Finden wird einem hier erleichtert, da die Bücher nach Themen sortiert sind. Die Auswahl ist enorm und für jeden Geschmack ist das passende Buch vorhanden. Hier kommen Bücherwürmer voll auf ihre Kosten.www.geschenkbuch-kiste.de/Paradies für LeserattenIm Paradies für Leseratten werden Ihnen lesenswerte Bücher präsentiertVon K wie Kinderbuch, Kochbuch oder Krimi, über F wie Fantasie, R wie Roman bis hin zu Ratgebern und ... und ... und ... ist ganz bestimmt für jeden etwas Interessantes dabei.Besonders interessant sind die NEUERSCHEINUNGEN.Diese Rubrik wird ständig aktualisiert !!!http://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/Buchstabensüppchen - Literatur trifft GenussIm Buchstabensüppchen trifft Literatur auf Genuss.Interessante Buchtipps und Leseproben machen Spaß auf mehr.Schmackhafte Rezeptideen laden zum Nachkochen ein.http://buchstabensueppchen.jimdo.com/KindereckIm Kindereck dreht sich alles um Literatur und Unterhaltung für Kinder.Bücher sind etwas ganz Besonderes. Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.http://kindereck.jimdo.com/PressemeldungenPressemitteilungen sind eines der am häufigsten verwendeten Medien, um Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte zu erzielen. Um Neugierde zu wecken und Informationen an die breite Öffentlichkeit heranzutragen.Auf dieser Seite können Sie anhand von Pressemeldungen interessante Bücher besser kennenzulernen.http://pressemeldungen.jimdo.com/Ein Blog dient ähnlich wie eine Webseite, gewissen Inhalt publik zu machen.Die Tätigkeit des Schreibens in einem Blog wird als Bloggen bezeichnet. Die Deutsche Nationalbibliothek bezeichnet Blogs als Internetpublikationen und vergibt seit Herbst 2013 auch ISSNs an Weblogs. Die Begriffe „Blog“, „Blogger“, „Bloggerin“ und „bloggen“ haben in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden und sind in Duden und Wahrig eingetragen.Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/BlogReisetipps und LiteraturHier stellt Christine Erdiç attraktive und manchmal auch etwas außergewöhnliche Reiseziele und interessante, oftmals themabezogene Literatur vor. So wurde der Leser bereits in das Venedig der Neuzeit und des Mittelalters entführt und kurz darauf in das vielleicht etwas weniger bekannte, aber dennoch sehenswerte Ennepetal mit seiner sagenumwobenen Kluterthöhle. Angefangen bei der Dominikanischen Republik über Südspanien, Norwegen, Venedig und Wien bis zu Thale im Harz bietet der Blog ein breites Spektrum. Oder wandeln Sie auf den Spuren Harry Potters. Jeden Monat kommt ein neues Land oder ein neuer Ort hinzu.https://literatur-reisetipps.blogspot.de/Leseproben für kleine Schmökerratten - Kinderbücher von Indie-AutorenHier stellt Autorin Annette Paul Kinderbücher von Indie-Autoren vor.http://kleine-schmoekerratten.blogspot.de/Marion K. schreiben befreitAuf diesen Blog dreht sich alles um Bücher und die Liebe zum Schreiben.http://marugisi1.blogspot.de/Viel Spaß beim Stöbern!



Bildinformation: Britta Kummer