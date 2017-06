Der Siebenschwänzige aus Naruto

(fair-NEWS) Den Anime Naruto mag ich am liebsten. Sasuke und Naruto sind meine Lieblingsfiguren. Naruto sagt geradeheraus, was er denkt, und Sasuke ist einfach cool! Auch bei Naruto Online benutze ich hauptsächlich die beiden. In manchen Fällen kommt es dazu, dass die Aufstellung nicht so ganz passt, aber im Endeffekt ist mir das egal, weil ich ein echter Fan bin!



Chomei war im frühen Stadium noch wie eine Larve



und später dann wie ein ausgewachsenes Insekt.



Er kann fliegen



und versprüht einen Staub, der die Sicht des Gegners eindämmt.



Der Jinchuriki des Siebenschwänzigen ist Fu.



Dieser kann Chomeis Kraft nutzen



und dank seiner Flügel durch die Luft gleiten.