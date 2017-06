(fair-NEWS)

TRAVEL RESERVATION SERVICE DIE WÖRTHERSEER KONZERT AUF WANDERCHALLENGEEs ist eine Premiere für Travel Reservation Service und die Musikband "Die Wörtherseer". Bei der Wanderchallenge 100 km in 4 Tagen rund um den Wolfgangsee wird die beliebte österreichische Musikband ein Exklusivkonzert geben.Die Stars wollen ihren Fans hautnah sein. So waren Die Wörtherseer sofort begeistert, als die Anfrage von TRAVEL RESERVATION SERVICE kam, ob sie eine aussergewöhnliche Wanderung mit ihrer Musik begleiten wollen. Die Texte der Wörtherseer passen genau zu dem Thema unter dem Motto NO LIMIT CHALLENGE.<a href="www.travel-reservation-service.de">www.travel-reservation-service.de</a>Interessant ist natürlich, dass die Wanderungen rund um den Wolfgangsee stattfinden, was natürlich auch für die Wörtherseer eine Herausforderung ist. Darum geht es ja auch.Herausforderungen anzunehmen, seine Grenzen zu sprengen. Runter vom Sofa, ran an die Challenge. Travel Reservation Service- Die Wörtherseer- sind gespannt, wie das ankommt. Auch die Teilnehmer müssen über ihre Grenzen gehen, denn an 4 Tagen hintereinander je ca. 25 km und mehr zu wandern, ist für Nichtprofis schon eine Herausforderung.So heisst ein Song der Wörtherseer: Gib" Dein Bestes, gib" niemals auf!Das Beste wollen alle geben, Travel Reservation Service, Die Wörtherseer und die Wanderteilnehmer. Sich gegenseitig motivieren, niemanden zurück lassen, wenn er mal "schwächelt", gute Laune und Begeisterung sollen diese 4 Tage begleiten.Die Plätze sind limitiert, damit es persönlich bleibt.Es wird allerdings auch für Begleitpersonen, die nicht wandern möchten oder auch können und für Kinder ein tolles Programm angeboten. Alles ist organisiert, ein All Inklusive Angebot. Dabei wird darauf geachtet, dass nur regionale Anbieter einbezogen werden und kleinere Betriebe unterstützt werden.<a href="www.austria-expedition.com">www.austria-expedition.com</a>Die Wanderchallenge wird auch von einem professionellen Kamerateam begleitet. Am Ende erhalten alle Teilnehmer neben Urkunden zur erfolgreich absolvierten 100 km Wanderung auch ein tolles Erinnerungsvideo und viele Fotos, die die schönsten Momente festhalten.Es ist ein Trend, dass Reiseanbieter mit speziellen Themenreisen und Stars aus der Musikbranche gemeinsame Projekte starten. Lifestyle ist eben Reisen, Musik, Sport.Geplant ist dieses Projekt "TRAVEL RESERVATION SERVICE DIE WÖRTHERSEER" jedes Jahr einmal im Frühjahr und einmal im Herbst den Musikbegeisterten und den Wanderfans anzubieten. Eine spezielle Pauschale, unterstützt von der Salzkammergut Touristik, bietet dabei Natur pur in einer der schönsten Region Österreichs, gesunde Ernährung mit den regionalen Produkten, Gesundheitsprävention zum Beispiel für stressgeplagte Businessleute, gute Laune Musik und Teamgeist.So kommen die Fans hautnah an ihre großen Idole heran, wenn sie das Exklusivkonzert auf dem Berg geben und abends auf der Bühne stehen, ebenso wie auch bei einer gemeinsamen Wanderung.Alle Informationen und Buchungen unter:<a href="www.no-limit-challenge.com">www.no-limit-challenge.com</a>



Bildinformation: TRAVEL RESERVATION SERVICE - Die Wörtherseer