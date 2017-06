(fair-NEWS)

AUSTRIA EXPEDITION DIE WÖRTHERSEER EXKLUSIVKONZERT BEI 100 KM WANDERCHALLENGEAustria Expedition - Die Wörtherseer waren sofort begeistert, als sie von der Idee dieser besonderen No Limit Challenge erfuhren. 100 km Wandern in 4 Tagen ist nicht jedermanns Sache. Das braucht schon Durchhaltevermögen, Teamgeist und die Motivation, warum man das will.Um das Besondere dieser Wanderreise hervorzuheben, werden bei der Austria Expedition die Wörtherseer die Gruppe nach 50 km auf dem Berg begrüssen. Dann singen sie ihre bekannten Songs "Gib" Dein Bestes" und "Wir leben wieder neu", welche mit ihren Texten genau das Thema treffen. Es geht darum, niemals aufzugeben, an sich zu glauben und seine Träume zu leben.<a href="www.austria-expedition.com">www.austria-expedition.com</a>Die meisten Menschen sind heute in ihrem Hamsterrad gefangen. Sich daraus zu befreien, erfordert Mut zur Veränderung. Dafür steht das Motto der Austria Expedition: "Runter vom Sofa, ran" an die Challenge." Mal ein paar Tage abschalten vom Alltag, den Kopf wieder frei bekommen, neue Inspirationen erhalten. Dabei mit gleichgesinnten Menschen Lifestyle auf eine neue Art geniessen.Gibt es doch ein voll durchdachtes Rund-um-sorglos-Paket. Die Verpflegung beinhaltet ausschliesslich regionale Produkte, um die Produzenten der Gegend zu unterstützen.Es ist auch eine Premiere: Austria Expedition- Die Wörtherseer sind das erste Mal am Wolfgangsee zu Gast. Auch für sie ist es eine Herausforderung. Kennt man die Stimmungsband doch meist in der Gegend ihrer Heimat. Doch sicherlich werden nicht nur die Wanderteilnehmer begeistert sein, sondern auch die Gäste vom Wolfgangsee. Denn sie sind herzlich willkommen, wie auch die Fans der Wörtherseer, dabei zu sein.Die Wanderchallenge soll mit Austria Expedition Die Wörtherseer einen festen Platz im Reiseprogramm von Travel Reservation Service bekommen. So sind bereits weitere Termine geplant, je 2x im Frühjahr und 2x im Herbst.<a href="www.austria-expedition.com">www.austria-expedition.com</a>Unter der Rubrik No Limit Challenge werden weitere aussergewöhnliche Reisen angeboten. Unter anderem geht es auch nach Lappland und Dubai. So gibt es für jeden das richtige Thema, aber immer in kleinem, exklusivem und persönlichem Ambiente.Damit auch die Möglichkeit besteht, die vielen Eindrücke mit seinen Liebsten zu teilen, sind die Partner und Kinder ebenfalls willkommen. Extra für sie wird auch ein spezielles Programm angeboten.Damit die wundervollen Eindrücke bei den Wanderungen rund um den Wolfgangsee und die emotionalen Augenblicke bei der Austria Expedition-Die Wörtherseer in schöner Erinnerung bleiben, wird alles von einem professionellen Kamerateam fest gehalten. Auch eine Urkunde wird es geben, für alle, die die 100 km in 4 Tagen geschafft haben.Wer live dabei sein möchte, findet hier den Link zu weiteren Informationen der direkt zur Buchung:<a href="www.austria-expedition.com">www.austria-expedition.com</a>



Bildinformation: AUSTRIA EXPEDITION - Die Wörtherseer