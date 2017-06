Große Nachfrage nach Berliner Office Centern

(fair-NEWS)

Das neue Premium-Office von CONTORA Office Solutions am Kurfürstendamm 11 ist mit sensationell hohen Kundenanfragen gestartet. Die Geschäftsführung gibt bekannt, dass bereits im 3. Monat nach der Eröffnung eine Auslastung von 90% besteht. Nur noch wenige der hochwertigen sowie komplett ausgestatteten Büros sind noch verfügbar.München, 06. Juni 2017 - Das exquisite Konzept von CONTORA Office Solutions, welches mit einem außergewöhnlichen Ambiente immer wieder begeistert, ist in Berlin von den Kunden hervorragend aufgenommen worden. Das Premium-Office UPPER WEST ist nach dem Palais am Pariser Platz bereits das 2. Office Center, mitten im Herzen von Berlin. Kunden von CONTORA Office Solutions wissen sowohl die Vorzüge der unvergleichlichen Adressen und exzellenten Lagen der Premium-Offices, als auch die Konferenz- und Besprechungsräume zu schätzen. In Berlin beispielsweise, wo alle Räumlichkeiten nach berühmten Berliner Persönlichkeiten benannt wurden, werden bereits regelmäßig Fortbildungen, Tagungen und vertrauliche Sitzungen gebucht. Diese Begeisterung über das einzigartige Ambiente ist so ebenfalls in allen anderen Office Centern zu finden, im TaunusTurm in Frankfurt oder im Münchener Theresienhof."Ich freue mich über die positiven Rückmeldungen unserer Interessenten und der ersten Kunden - das bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit", so Janet Krüger, Area Sales Manager für die beiden Berliner Standorte im UPPER WEST und am Brandenburger Tor.Gerade auch der Nachhaltigkeitsaspekt im Konzept des Münchener Premium-Büroanbieters überzeugt am Standort Berlin. Immer mehr Kunden legen ein besonderes Augenmerk auf mögliche Umwelteinflüsse durch den Arbeitsplatz. CONTORA Office Solutions garantiert genaue Prüfungen und höchste Premium-Ansprüche. Auf Grund dessen wird, angefangen beim frisch gebrühten Kaffee und frisch aufbereiteten Tafelwasser bis hin zu Möbeln aus europäischen Hölzern, immer auf höchste Qualität geachtet - und das alles in einer Immobilie, die nach modernsten Grundsätzen gebaut und nach DGNB zertifiziert wird."Wir bieten das beste Gesamtangebot aus Lage, Gebäude, Ausstattung, Technik und natürlich Personal. Wir freuen uns, dass die Berliner das genau so sehen", so Gesellschafter-Geschäftsführer Helmut Arend.Weitere Informationen zu CONTORA Office Solutions finden Sie unter folgendem Link: <a href="www.contora.de"> www.contora.de</a>



Bildinformation: Premium-Offices im 25. OG des UPPER WEST gegenüber der Gedächtniskirche am Kurfürstendamm.