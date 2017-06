Restaurant Mama Afrika - Tauchen Sie ein, in die ostafrikanische Welt

(fair-NEWS)

"Wir führen die ostafrikanische Küche ein"Das Restaurant Mama Afrika ist ein Ort zum Entspannen. Infolgedessen entdecken Sie eine völlig andere Kultur, mit vielerlei Spezialitäten, die Sie so, noch nicht gekostet haben. Wo Sie uns finden? Das Restaurant befindet sich im Herzen von Kassel. Sie fragen sich, weshalb es ein afrikanisches Lokal ist? Unsere Familie Melake besitzt afrikanische Wurzeln und hat sich in Kassel relativ gut integriert. Daher sollte der Stadt etwas zurückgegeben werden. Mithilfe einiger Überlegungen, führten wir die afrikanische Küche, das Restaurant Mama Afrika, ein und bekamen seit der Neueröffnung positives Feedback. Das ganze Flair überzeugte und füllte somit die Marktlücke im heimischen Kassel.Entdecken Sie innovatives SpeisenSpezialitäten, die man noch nicht kennenlernen konnte, weil sich diese Chance noch nicht ergab - Wir berauschen Ihre Sinne mit unentdecktem Territorium und geschmackvoller Speisenvielfalt. Extravagante Namensgebungen faszinieren unsere Kunden und regen Sie dazu an, vielerlei Gerichte auszuprobieren. Gesund, verarbeitetes Gemüse umrandet unsere reichen Fleischspeisen, wie zum Beispiel Zigni Derho, welche Hähnchen, Lamm oder Rind beinhalten. Abgerundet wird dies mithilfe koketter Gewürze aus unserer eritreischen Heimat. Diese Zutat macht unsere Spezialitäten so besonders. Lockt es Sie zu uns?Das Fladenbrot, wie Sie es kennen, bieten wir Ihnen leicht gesäuert, mit zusätzlicher Fleischsoße zum Übergießen, an. Eine Neuheit, die Sie so nicht kennen.Vegetarische Gäste werden im Restaurant Mama Afrika nicht übergangen. Das Gericht Maadi besteht aus einer reinen vegetarischen Platte, mit allen fleischlosen Gerichten, entweder für eine oder mehrere Personen. Lassen Sie sich überraschen, wie diese Zubereitung schmecken wird.Die "Mama" ist unersetzbarDer Name für unser Restaurant wurde relativ schnell gefunden. Hierzu eine Anekdote: Wir wissen und sind der festen Überzeugung, dass Mütter immer für einen da sind und einen rundum versorgen, sobald es in Ihrer Macht steht. Ohne die "Mama" fehlt etwas.Afrika ist ein sehr großer Kontinent und beinhaltet so viele unentdeckte Faszinationen, wie die der Speisen. Diese werden von den Müttern am besten gekocht. Daher lautet es folglich Restaurant Mama Afrika. Hier bringen wir Ihnen das kleine Stück Afrika, in die europäische Welt. Ein Gaumenschmaus den man sich nicht entgehen lassen sollte. Aufgrund des guten Feedbacks, sind wir davon überzeugt, dass unser Restaurant in Kassel nicht mehr wegzudenken ist.Interview mit Restaurant Mama AfrikaONMA: Bietet das Restaurant, ebenso wie die ostafrikanischen Gerichte, eine ostafrikanische Atmosphäre?Restaurant Mama Afrika: Bis auf die Temperaturen und das Wasser, die Hitze der Sonne, haben wir uns wirklich viel Mühe gegeben und haben mit dem Ambiente und dem Look im Feel unseres Restaurants einem ehrwürdigen Anfang gesetzt. Das Flair, in dem wir versucht haben, typische Erdtöne und in Kombination mit weiß zu arbeiten. Hier soll nicht nur der ostafrikanische sondern auch unser eritreischer Stil integriert werden und die Kunden sind auch überrascht, wie wir das afrikanische Flair in das Restaurant bringen konnten.ONMA: Gibt es nur einen Standort oder möchten Sie Ihr Spektrum weiter ausdehnen?Restaurant Mama Afrika: Wir sind erstmal sehr dankbar, unser aktueller Standort hier in Kassel derart gut ankommt. Sag niemals nie, auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir wirklich zugeben, dass der gewaltige Ansturm schon sehr ins Schwitzen bringt und wir hier die Qualität immer an erster Stelle haben. Wenn wir mittel bis langfristig hier die Qualitätsstandards erhalten können und nach der ersten Euphoriephase auch zufriedene Gäste auch zu Dauergästen werden, könnten wir uns das auch vorstellen. Im Frankfurter Raum oder anderen Städten, in Mittelhessen oder auch in anderen Städten das weiter fortzuführen. Wir wollen erstmal sehen, wie wir uns in Kassel weiterentwickeln und freuen uns die Gäste hier erstmal vor Ort mit der afrikanischen Küche zu überraschen und den Gaumen zu verwöhnen.ONMA: Okay vielen Dank für das Interview!KontaktRestaurant Mama Afrika KasselEntenanger 434117 KasselTel: 0561 / 78805889info@restaurant-mama-afrika-kassel.de



Bildinformation: www.restaurant-mama-afrika-kassel.de/