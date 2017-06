Einziges akkreditiertes Kalibrierlabor mit 3D Messtechnik in München

(fair-NEWS)

Sie müssen ein mehr oder weniger kompliziertes Objekt messen und dessen exakte Maßangaben ermitteln? Das ist selbstverständlich eine Herausforderung, die zudem stets individuell ausfällt. Auf diese komplexe Aufgabe ist die Messtechnik Neth GmbH spezialisiert und setzt hierzu hochwertige Gerätschaften sowie langjähriges Expertenwissen ein, um höchste Präzision und Messgenauigkeit zu liefern.Messtechnik Neth im ÜberblickBereits seit 2013 besitzt das Unternehmen die höchste Akkreditierungsstufe durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS). "Es gibt weniger als drei Unternehmen in Deutschland, die mit dieser Genauigkeit akkreditiert sind.", so Herr Neth. Nicht ohne Grund ist das Unternehmen somit als europaweiter Marktführer ganz oben. Zusätzlich greift es neben diversen Qualifikationen auf über 35 Jahre Erfahrung zurück und erzielt höchste Präzision in ihrer Messgenauigkeit. Ebenso bildet es sich wiederkehrend im Bereich Aukom fort und verfolgt hiermit eine stetige Leistungssteigerung.Messgenauigkeit unter 0,4µmAllgemein umfasst die Messtechnik alle ziffernmäßig messbaren Größen in der Wissenschaft und Technologie. Die <a href="https://messtechnik-neth.de/3d-messtechnik/">3D Messtechnik</a> findet zahlreiche Anwendungsbereiche, da Objekte von einer Größe eines zehntel Millimeters bis hin zu mehreren hundert Metern durch die 3D Scanner von Messtechnik Neth digitalisiert werden können.3D Messtechnik MünchenDas von der DAkkS akkreditierte Kalibrierlaboratorium in Gröbenzell, Standort München, bietet von der Koordinatenmesstechnik über 3D Scan, Computertomographie und Konstruktion alle wichtigen Dienstleistungen an. Die geschaffene Nähe zum Kunden durch den zweiten Standort ermöglicht eine Bereitschaft vor Ort innerhalb von vier Stunden - und zwar bundesweit.Interview mit Herrn Thomas NethEs wurde ein Interview mit Herrn Neth, Geschäftsleitung der Messtechnik Neth Gmbh, geführt, um den Spezialisten bezüglich der Thematik 3D Messtechnik zu Wort kommen zu lassen.ONMA: Beschreiben Sie bitte kurz die 3D-Messtechnik Ihres Unternehmens.Herr Neth: Wir arbeiten mit 3D Koordinatenmessmaschinen, Streifenlichtprojektoren und der Computertomographie. Aus den davon gewonnenen Daten leiten wir Erstmusterprüfberichte, Konstruktionsableitungen sowie Schadens und Porenanalysen ab.ONMA: Auf Ihrer Webseite steht, dass es erforderlich sei"[...]Neuerungen in der Technik sowie ihr Einsatz in noch nicht abgedeckten Bereichen." zu erzielen. Welche Bereiche könnten Ihrer Meinung nach noch Teil dessen werden?Herr Neth: Das regelmäßige Beobachten der neuesten Messtechnik auf den führenden Messen und der regelmäßige Kontakt zu den Universitäten, um neue Erkenntnisse zu erlangen, damit wir unseren Kunden optimal unterstützen können.ONMA: Was würden Sie als Experte als die höchste Kunst der 3D Messtechnik bezeichnen?Herr Neth: Das Zusammenspiel von Maschine, Werkstoff und Temperatur und die bestmögliche Ableitung der Maße.Kontakt3d Messtechnik Neth GmbH MünchenHerr Thomas NethForstenrieder Allee 7081476 MünchenTel: 089 74112234info@messtechnik-neth.de



