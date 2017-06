Die Welt nach Hause holen – als Gastfamilie für Schüleraustausch

(fair-NEWS)

Schüleraustausch nach USA, Kanada, Argentinien oder „downunder“: Internationale Erfahrungen sind bei jungen Menschen in Deutschland begehrt. Umgekehrt gilt dasselbe für viele junge Menschen aus anderen Ländern, die gerne zum Schüleraustausch nach Deutschland kommen. Die Schüler gehen vor Ort in die Schule und leben als Gast in einer Familie. Familien können sich jetzt als Gastfamilien auf Zeit bewerben. Mehrere führende seriöse Austausch-Organisationen suchen aktuell Gastfamilien für die Zeit ab September 2017.Wer einen Gastschüler bei sich aufnehmen will, benötigt vor allem eines: Offenheit und Interesse an einer anderen Kultur und die Bereitschaft, einen jungen Menschen beim Kennenlernen Deutschlands zu begleiten. Wichtig zu wissen ist: Der Zeitraum ist flexibel und reicht von sechs Wochen bis zu zehn Monaten. Für den Gastschüler muss nicht unbedingt ein zusätzlicher Raum zur Verfügung stehen. Gastfamilie kann fast jeder sein: Familien, alleinerziehende Mütter und Väter, gleichgeschlechtliche Paare und auch Paare und Alleinstehende ohne Kinder. Die Funktion einer Gastfamilie ist grundsätzlich ehrenamtlich; teilweise erhält die Familie eine kleine Aufwandsentschädigung. Die Gasteltern entscheiden, ob sie einen vorgeschlagenen Schüler aufnehmen. Die Organisationen bereiten die Gastfamilien auf ihre Tätigkeit vor und begleiten sie und den Schüler während des Aufenthaltes.Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Völkerverständigung, sagt dazu: „Gastfamilien holen sich mit dem Gastschüler die Welt nach Hause und können so mit geringem Aufwand eine andere Kultur bei sich zuhause kennen lernen. Wer sich als Gastfamilie betätigen will, sollte vor allem darauf achten, dass er mit einer seriösen und leistungsfähigen Austausch-Organisation zusammen arbeitet, die eine gute Betreuung sicherstellt. Seriöse Anbieter finden die Familien auf unseren Messen und online auf dem SchülerAustausch-Portal: www.schueleraustausch-portal.de .“Aktuell suchen folgende seriöse Austausch-Organisationen Gastfamilien: DFSR Dr. Frank Sprachen & Reisen GmbH, EF Education (Deutschland) GmbH, ICXchange-Deutschland e.V., international Experience e.V. und Stepin GmbH.Wer sich dafür interessiert, als Gastfamilie aktiv zu werden, kann sich in den nächsten Wochen auf den „Auf in die Welt“-Messen der Stiftung persönlich informieren: am 10.06.2017 in Frankfurt und am 17.06.2017 in Hamburg und am 17.06.2017 in Köln. Details zu den Messen gibt es hier: www.aufindiewelt.de



Bildinformation: Deutsche Gastschülerin bei der Ankunft im Schüleraustausch (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)