GEG vermietet 2.200qm im Münchner Sapporobogen an tado

Pressemitteilung von GEG German Estate Group AG

(fair-NEWS) München, Frankfurt, 06. Juni 2017. Der bundesweit tätige Immobilieninvestor GEG German Estate Group AG, Frankfurt, hat jetzt rund 2.200 Quadratmeter im Münchner Bürogebäude Sapporobogen an das Münchner Start-up-Unternehmen tado GmbH vermietet. Der Vormieter dieser Flächen war die Münchner Niederlassung der Toyota Boshoku Europe N.V. tado bietet intelligente Energielösungen für Heizungen und Klimaanlagen, die den Energieverbrauch von Haushalten steuern und optimieren können. tado wird die Flächen zum 1. Juni 2017 beziehen und dorthin sein Headquarter Deutschland verlagern, das bislang in der Lindwurmstraße in München untergebracht war. Insgesamt wird tado dort 130 Arbeitsplätze unterhalten. Das integrierte Immobiliendienstleistungsunternehmen CBRE war bei der Anmietung beratend tätig.



Über den Sapporobogen:

Der Sapporobogen im Münchener Norden ist durch diese Transaktion wieder voll vermietet. Das Objekt mit insgesamt ca. 24.000 qm an Büroflächen (einschließlich der ebenfalls vermieteten Lagerflächen: ca. 26.000 qm) bietet Platz für rund 1.000 Arbeitsplätze und ist direkt neben dem Olympiagelände gelegen. Die nahe Autobahn bietet eine gute Verkehrsanbindung und die Münchner Innenstadt ist in circa zehn Minuten zu erreichen.

Die GEG hatte das Objekt im Herbst 2015 erworben, das Objekt-Management optimiert und mit einem professionellen Marketing schnell Vollvermietung erreicht. Neben tado teilen sich sieben weitere renommierte Mieter, wie die Münchner Stadtwerke, mehrere Anwaltskanzleien oder die 1 & 1 Internet AG, die Flächen.



Über die tado GmbH:

Der Europäische Marktführer für intelligente Klimalösungen für Privathaushalte hat seinen Firmenstandort in München und wurde 2011 gegründet. Mit dem Smart Thermostat für Heizsysteme und der Smart AC Control für Klimaanlagen revolutioniert tado die Art, wie Energie zuhause verwendet wird. Mithilfe der App nutzt tado die Standortdienste des Smartphones um die Temperatur zuhause automatisch zu regeln. Das hilft nicht nur Energie und Geld zu sparen, sondern sorgt gleichzeitig für mehr Wohnkomfort.

Bildinformation: GEG vermietet 2.200qm im Münchner Sapporobogen an tado

Über die GEG German Estate Group AG

Die GEG German Estate Group AG mit Sitz in Frankfurt ist eine der führenden deutschen Investment- und Asset-Management Plattformen im gewerblichen Immobilienbereich. Der Anlagefokus und die Investitionspolitik konzentrieren sich auf drei Segmente: Institutional Business, Opportunistische Investments und Projektenwicklungen. Im Rahmen dieser klar definierten Strategie hat die GEG seit ihrer Gründung im Jahr 2015 die Chancen konsequent genutzt und ein umfangreiches, diversifiziertes Immobilienportfolio mit insgesamt EUR 1,7 Mrd. "Assets under Management" aufgebaut. Dazu zählen neben herausragenden Landmark-Immobilien wie der IBC Campus und das Luxushotel Villa Kennedy in Frankfurt, der Sapporobogen in München sowie Projektentwicklungen wie das Stadtquartier MainTor und der Global Tower in Frankfurt, die Opera Offices in Hamburg sowie das Junges Quartier Obersendling in München. Der langjährige Track Record und die herausragende Reputation des Managements sowie ein hochqualifiziertes, erfahrenes Team bilden das Fundament für eine führende Position im Markt. Die beiden Aktionäre der GEG German Estate Group AG sind die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe aus Frankfurt sowie der weltweit führende Investor KKR Kohlberg Kravis & Roberts, der in Anlageklassen wie Private Equity, Infrastruktur und auch Immobilien investiert. Der Vorsitzende des Vorstands der GEG ist Ulrich Höller.

«GEG vermietet 2.200qm im Münchner Sapporobogen an tado»

