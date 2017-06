Lohnt es sich für mich als Kleinbetrieb oder Mittelständler ein Inkassounternehmen zu beauftragen?

(fair-NEWS)

InkassoHäufig kommt es vor, dass ein Geschäftspartner oder auch ein Kunde seine Rechnungen nicht begleicht. Die Gründe dafür können vielfältig sein: Entweder, er ist nicht dazu in der Lage, zu bezahlen - oder aber, er verweigert die Zahlung einfach. Für das Unternehmen, welches die Forderung stellt, ist das Ergebnis in beiden Fällen dasselbe: Sie erhalten ihr Geld nicht und es fehlen Einnahmen. Oft ist es daher eine Überlegung wert, sich an ein Inkassobüro zu wenden, welches sich darauf spezialisiert hat, Schulden einzutreiben. Doch wann rentiert sich das eigentlich und wann sollte man sich lieber selbst darum kümmern? In unserem Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige zum Thema!Inkassounternehmen Erfahrung: Das Einschalten eines Inkassobüros - wann und für wen lohnt es sich?Viele kleine und mittelständische Betriebe haben sich schon oft die Frage gestellt, ab wann es sich eigentlich wirklich rentiert, ein Inkassoverfahren einzuleiten. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass dieser Weg sich selbst bei kleineren Beträgen lohnen kann - denn das Unternehmen hat eine Leistung erbracht und fordert dafür natürlich die angemessene Gegenleistung. Spezielle "Mindestbeträge" für Inkassobüros gibt es also grundsätzlich nicht. Vor allem dann, wenn man als Unternehmen ein hohes Dienstleistungs- bzw. Verkaufsaufkommen hat, rentiert sich diese Lösung, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.Ein Inkassobüro ist darauf spezialisiert, offene Zahlungsbeträge von Schuldnern mit Erfolg einzutreiben - das ist ein Punkt, mit dem sich viele kleine Unternehmen nicht wirklich auskennen und bei dem man sich regelrecht machtlos fühlen kann. Sich direkt an ein Inkassobüro zu wenden, spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie: Erfahrene Spezialisten kümmern sich darum, das Geld vom Schuldner einzutreiben, während man sich selbst um andere Geschäfte kümmert.Wie arbeitet ein Inkassobüro?Grundsätzlich ist der Ablauf bei allen Inkassobüros in seinem Aufbau gleich: Ein solches Unternehmen kauft Forderungen von Händlern auf und sorgt damit für deren Entlastung. Insbesondere kleine und mittelständische Firmen, die auf das Geld jedes einzelnen Kunden angewiesen sind und deren Liquidität schnell durch unbezahlte Rechnungen in Gefahr geraten könnte, profitieren davon. Sie erhalten also direkt vom Inkassobüro den noch offenen Betrag bezahlt. Dadurch wird das Inkassobüro nicht nur der rechtliche, sondern auch der wirtschaftliche Inhaber der Forderung an den Kunden.Diesen Vorgang bezeichnet man in der Wirtschaft auch als Factoring, wobei wiederum zwischen dem echten und dem unechten Factoring unterschieden werden muss.Das echte Factoring schließt eine Rückabwicklung des Verkaufs der Forderungen vollständig aus. Beim unechten Factoring dagegen kann der Forderungsverkauf noch einmal rückgängig gemacht werden, sollte der Kunde auch dann noch nicht bezahlt haben und die Lage aussichtslos erscheinen.Wann sollte ein Inkassobüro spätestens eingeschaltet werden?Auch für kleine und mittelständische Firmen ist es kein Problem, Mahnungen an Kunden zu senden, wenn diese ihre Rechnungen nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht beglichen haben. Allerdings sollte spätestens nach der dritten erfolglosen Mahnung ein Inkassobüro beauftragt werden. Denn: Wer zu lange Zeit damit verbringt, die Schulden selbst einzutreiben und dem Kunden vielleicht sogar hinterhertelefoniert, läuft Gefahr, dadurch andere Dinge zu vernachlässigen. Nicht nur verliert man damit viel wertvolle Zeit, auch ist nicht gesagt, dass diese Variante zum Erfolg führen wird. Auch wenn man sich für den gerichtlichen Weg entscheidet, müssen dafür viele Aufwände betrieben werden, was ebenfalls einen Zeitverlust darstellt. Oft bleibt man sogar noch auf Mehrkosten sitzen und hat am Ende nichts gewonnen: Denn sollte der Kunde wirklich unfähig sein, zu bezahlen - weil er beispielsweise gerade insolvent ist - dann wird auch trotz Nachdruck nicht viel bei ihm zu holen sein. Ist man als Unternehmer trotzdem dringend auf seine Einnahmen angewiesen, droht hier ein finanzieller Engpass, der sogar für die eigene Existenz gefährlich werden kann, wenn es sich um einen Großauftrag handelt.Viel einfacher und vor allem unkomplizierter ist es, sich direkt an ein Inkassobüro zu wenden, um die Forderungen abzutreten. Dabei spielt es keine Rolle, ob man eine Ein-Mann-Firma ist oder ein größeres Unternehmen führt.Inkassounternehmen Erfahrung: So finden Sie das richtige InkassobüroDas Wichtigste ist, sich nicht für irgendein beliebiges Inkassobüro zu entscheiden. Mittlerweile ist das Angebot auf dem Markt groß, so dass Unternehmen die Qual der Wahl haben. Im Internet gestaltet sich die Suche nach einem Partner für das Factoring besonders einfach: Hier hat man einen guten Überblick über die zur Verfügung stehenden Inkassobüros und kann sich direkt mit diesen in Kontakt setzen. Es lohnt sich, die Preise zu vergleichen, um den besten Anbieter ausfindig zu machen.



