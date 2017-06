Kreidler E-Bike- Gewinnspiel geht in die letzte Runde

(fair-NEWS) Mit großem Erfolg begleitet das Kreidler E-Bike-Gewinnspiel die deutschlandweite Kreidler-Roadshow „E-Bike on Tour“ auch in diesem Jahr. Zwei der insgesamt drei Gewinner wurden nach den Gewinnspielrunden im April und im Mai bereits ermittelt und so lockt nun ein letzter attraktiver Hauptgewinn. Zum Ende des Monats Juni verlost Kreidler ein weiteres Vitality Eco 3 mit Freilauf im Wert von 2.399,90 Euro. Das Elektrorad mit Bosch-Antrieb überzeugte bislang nicht nur Kunden und E-Bike-Fans, sondern auch die Prüfer der Stiftung Warentest. In der „test“-Ausgabe 07/2016 erhielt das E-Bike die Gesamtnote „Gut“ (2,5).



Die Teilnahme am Gewinnspiel ist noch bis Ende Juni möglich – klassisch mit einer im Handel ausliegenden Gewinnspiel-Postkarte, online über die Facebook-Seite von Kreidler oder auf der Gewinnspiel-Microsite unter:



www.kreidler.com/de/e-bike/e-bike-gewinnspiel.php



Für alle, die sich für das E-Bike „Kreidler Vitality Eco 3“ auch unabhängig vom Gewinnspiel interessieren, bietet die Kreidler-Website Bilder, Testergebnisse und technische Spezifikationen unter: www.kreidler.com/de/shop/vitality-eco-3-fl



Alle E-Bike Modelle findet man unter: https://www.kreidler.com/de/e-bike/index.php