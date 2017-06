Neu: BELSANA traveller

(fair-NEWS)

Kommt es nach einem längeren Flug infolge einer Reise-Thrombose zu einem Notfall, sind die Medienschlagzeilen garantiert. Die meisten Reisenden merken allerdings wenig davon, dass sich bei langem Sitzen im Auto, Bus, Flugzeug oder in der Bahn Blut in den Beinen staut. Oft sind schwere, geschwollene oder kribbelnde Füße und Beine die einzigen Anzeichen. Vielreisende beugen diesen Beschwerden mit Reisestrümpfen effektiv vor. Dass dabei Komfort und modische Ansprüche nicht auf der Strecke bleiben, beweisen die ab sofort exklusiv in der Apotheke erhältlichen Reisestrümpfe von BELSANA. Die unisex Kniestrümpfe BELSANA traveller passen sowohl zum Anzug als auch zur Freizeitkleidung. Die Knie- und Schenkelstrümpfe BELSANA traveller woman verbinden ihre kompressive Wirkung mit eleganter Optik. Eins haben beide Strümpfe gemeinsam: Sie halten Füße und Beine in Bestform und beugen Reise-Thrombosen vor. Weitere Informationen und einen Apotheken-finder gibt es unter www.belsana.de Zu einer Reise-Thrombose kann es kommen, wenn sich bei Bewegungsmangel das Blut in den Venen staut. Denn um das Blut entgegen der Schwerkraft zum Herzen zu transportieren, sind die Venen auf Unterstützung angewiesen: Bei jedem Schritt massieren die Beinmuskeln die Gefäße und drücken das Blut nach oben. Dicht schließende Venenklappen verhindern, dass Blut zurück in die Füße fließt. Bei langem Sitzen auf Reisen kommt dieses ausgeklügelte System ins Stocken. Die Folgen sind müde, schwere und geschwollene Beine. Bildet sich ein Blutpfropf in der Vene, spricht man von einer Reise-Thrombose. Löst sich ein Gerinnsel, kann sogar eine Embolie die Folge sein. Studien belegen, dass Reisestrümpfe diesen Risiken wirkungsvoll vorbeugen.Reisestrümpfe von BELSANA vereinen für gesundes Reisen hohen Tragekomfort und - vor allem für Geschäftsreisende wichtig - eine elegante Optik mit medizinischer Wirksamkeit: Durch ihren nach oben hin abnehmenden Druckverlauf unterscheiden sie sich von Reisestrümpfen aus dem Einzelhandel oder vom Discounter.Die bequemen Reisestrümpfe für Damen und HerrenBELSANA traveller sind kompressive Kniestrümpfe speziell für die Reise. Mit den vier Farben Creme, Blau, Schwarz und Grau sowie ihrer dezenten Rippoptik passen sie sowohl zum Anzug als auch zur Freizeitkleidung. Für eine individuelle Passform werden die Reisestrümpfe mittels Schuhgröße, Fessel- und Wadenumfang auf die Beinmaße der Trägerin oder des Trägers abgestimmt.Besten Tragekomfort bieten der nicht einschneidende Komfortbund sowie das weiche Material. Die Sohle ist leicht gepolstert und die nahtlose Spitze beugt Druckstellen vor. Funktionsgarne ermöglichen einen Feuchtigkeitsausgleich, der Fußgeruch reduziert.Der passende Reisebegleiter zum KostümWer schön sein will muss leiden? Auf Reisen gilt diese Volksweisheit dank BELSANA traveller woman ab sofort nicht mehr. Die Reisestrümpfe speziell für Frauen erfüllen die Wünsche selbst anspruchsvoller Businessfrauen an ein von Kopf bis Fuß modisch perfektes Outfit: Sie sitzen optimal, sind angenehm zu tragen und harmonieren farblich mit der Kleidung oder dem Hautton. Ganz im Verborgenen bieten die Strümpfe einen gesundheitlichen Zusatznutzen: Sie verhindern geschwollene Füße und Beine und beugen einer Reise-Thrombose vor.Die neuen Reisestrümpfe für Damen gibt es als Knie- und als Schenkelstrümpfe, die beide individuell auf die Trägerin abgestimmt werden. Sie sind in den Farben Schwarz, Nachtblau, Perle und Siena erhältlich. Für einen eleganten Auftritt sorgen der leichte Glanz und die feine Transparenz des Gestricks.Die neuen BELSANA Reisestrümpfe exklusiv aus der Apotheke tragen so ganz ohne aufzufallen zu einer unbeschwerten und erfolgreichen Reise bei.