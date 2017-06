Urlaub machen wie die Promis: Von diesen Hotspots träumen die Deutschen

(fair-NEWS)

München, 06. Juni 2017: Traum-Reiseziele und prominente Urlauber - das weckt Sehnsüchte in uns "Normalsterblichen". Einige SKL-Spieler könnten sich schon bald eine solche exklusive Reise leisten. Denn bei der 141. Lotterie, die am 1. Juni startet, werden in einer Jubiläumsziehung an einem Tag gleich 70 x 1 Million Euro ausgespielt - so viele Millionen wurden in diesem Jahrtausend noch nie an einem einzigen Tag vergeben. Anlässlich ihres Jubiläums wollte die SKL-Lotterie wissen, welche Promi-Destination die Deutschen am liebsten bereisen würden, wenn Geld dabei keine Rolle spielt. 20 Hotspots standen zur Wahl - auf Platz Nummer 1 landet Hawaii.Die Top 5 in Sachen Sonne, Sand und PalmenBei der repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag der SKL-Lotterie entschied sich fast die Hälfte, nämlich 48 Prozent, für die pazifische Inselkette, die auch zu den bevorzugten Zielen etwa von Cameron Diaz oder Paris Hilton gehört. Eine Entscheidung, die man angesichts von ganzjähriger Sonnengarantie und Wassertemperaturen, die nie unter24 Grad sinken, durchaus verstehen kann.Mit 37 Prozent auf Platz zwei landen die Seychellen, jene Inseln vor Ostafrika, wo Prinz William und Herzogin Kate einst ihre Flitterwochen verbrachten. Das royale Paar wurde aber auch schon auf Mauritius gesichtet, ebenso wie Claudia Schiffer oder Michael Douglas. Der Inselstaat im Indischen Ozean wurde mit 36 Prozent der Nennungen Drittplatzierter. Auch noch unter den Top 5: Miami Beach (28 Prozent), bevorzugtes Ziel von Shakira oder Naomi Campbell, sowie das Südsee-Atoll Bora Bora (27 Prozent). Schlusslichter: Italiens Milliardärshafen Portofino (acht Prozent) und auf Rang 20 das mexikanische Luxus-Strandparadies Cabo San Lucas (sieben Prozent).Hessen zieht es besonders nach HawaiiAber wer will nun besonders gerne nach Hawaii? Sieht man sich die Umfrage genauer an, verteilt sich die Gunst beinahe gleich auf Männer und Frauen (46 zu 50 Prozent) sowie auf West- und Ostdeutsche (47 zu 52 Prozent). Unterscheidet man nach Alter, wird die Inselgruppe etwas öfter von den 18- bis 44-Jährigen genannt als von Älteren. Ein besonderes Faible für die Inseln des Hula aber haben offenbar die Hessen- mit63 Prozent zeigten sie die größte Sehnsucht nach Hawaii.Soweit die Theorie. Wer seinen nächsten Urlaub tatsächlich an einem Promi-Hotspot wie Hawaii oder den Seychellen verbringen will, hat bei einer Teilnahme an der SKL-Lotterie mit einem Los für alle sechs Klassen eine Chance von 53,25 Prozent auf Gewinne zwischen 200 und 16 Millionen Euro. Ein ganzes Los pro Klasse kostet 150 Euro, ein Losanteil ist schon für 15 Euro pro Monat zu haben.



Bildinformation: SKL_Grafik_Promi-Hotspots©fotolia_Don Mammoser