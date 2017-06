Immobilien: Report für Eichenau bei München

(fair-NEWS)

Die Gemeinde Eichenau im oberbayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck, etwa 6 km östlich von Fürstenfeldbruck und 20 km westlich vom Zentrum Münchens, ist nach Germering einer der gefragtesten und teuersten Wohnorte im Landkreis. Überwiegend ist Eichenau dörflich geprägt mit Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern. Wegen des großzügigen Grüncharakters und der guten Infrastruktur ist die "Gartenstadt" Eichenau ein Ort mit hoher Wohnqualität. Im südlichen Teil liegt das Gewerbegebiet. Über hundert Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sind hier vertreten - ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die umliegende Region.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Eichenau" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-eichenau/"> Eichenau</a>, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise Juni 2016 bis Juni 2017):Häuser in Eichenau:Im vergangenen Jahr waren 87 Häuser zum Verkauf annonciert. Das waren etwa ein Viertel weniger als im Jahr davor, die Preise blieben allerdings weitgehend konstant. Bei Einfamilienhäusern lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis auf einem Niveau von ca. 5.600 EUR, betrachtet man ausschnittweise Häuser mit 150 bis 200 m² musste man mit einem mittleren Kaufpreis von etwa 1,1 Mio. EUR für ein Einfamilienhaus kalkulieren. Für Doppelhaushälften und Reihenhäuser lagen die häufigsten Angebote in der Größenordnung 100 bis 150 m². Doppelhaushälften dieser Größe erreichten im Schnitt ca. 800.000 EUR bei ca. 6.200 EUR Quadratmeterpreis, für Reihen- bzw. Reiheneckhäuser wurde im Mittel 600.000 EUR verlangt bei im Schnitt 4.600 EUR Quadratmeterpreis.Wohnungen in Eichenau:Im Segment Eigentumswohnung Eichenau gab es dagegen nur 13 Verkaufsangebote in den letzten 12 Monaten. Der Großteil dieser Wohnungen hatte 60 bis 85 m² Wohnfläche. Der Kaufpreis reichte je nach Objekt von 270.000 bis 500.000 EUR, im Schnitt wurde etwa 365.000 EUR verlangt. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag bei etwa 4.800 EUR.Tatsächliche Verkaufszahlen 2016:Der Immobilienverband Deutschland gibt für 150 m² Einfamilienhäuser in Eichenau bei gutem Wohnwert 875.000 EUR Kaufpreis an, für 125 m² Doppelhaushälften 750.000 EUR und für 120 m² Reihenmittelhäuser 650.000 EUR. Gebrauchte Eigentumswohnungen werden mit 3.950 EUR Quadratmeterpreis beziffert, Neubauwohnungen mit 4.800 EUR Quadratmeterpreis."Auch die Gemeinde Eichenau hat wie Puchheim in den letzten Jahren durch die nun deutlich schnellere Anbindung an die A 96 und somit an München gewonnen. Die B2 führt jetzt um Puchheim-Ort und man muss nicht mehr durch Germering von Ampel zu Ampel rollen, und man gelangt jetzt direkt auf die A 99. Das ist ein großer Pluspunkt. Eichenau hat einen schönen Ortskern mit vielen Geschäften.", meint Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: Wikipedia, eichenau.org, Preisindex IVD Herbst 2016, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers aus München bzw. Eichenau. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.



